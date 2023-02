Phonosophie auf den Norddeutschen Hifi-Tagen 2023

Das umtriebige Nordlicht Ingo Hansen ist wieder einmal auf Tour – diesmal hat er’s jedoch nicht weit, denn es geht auf die Norddeutschen HiFi-Tage in Hamburg. Mit seinem Unternehmen Phonosophie und einem bekannten Journalisten als Gast wird er sicherlich eine unterhaltsame und informative Performance abliefern …

Phonosophie auf den Norddeutschen Hifi-Tagen: Das highfidele Programm

Zum einen wird es eine hochwertige Wiedergabekette geben, bei der Geräte zum Einsatz kommen, die Ingo Hansen durch Tuning optimiert hat – diese Geräte heißen bei Phonosophie „T-Serie“. Zu hören sind Verstärker, CD- und Netzwerkspieler von Marantz in der Tuningversion, ein getunter Thorens TD1500 und Lautsprecher von Fink Team. Außerdem im Hörvergleich: ein originales und ein getuntes Tonabnehmersystem Ortofon 2M Bronze.

Am Samstag, den 18. Februar um 12, 14 und 16 Uhr sowie am darauffolgenden Sonntag um 12 und 14 Uhr wird Ingo Hansen in Workshops zeigen, wie man eine bestehende Anlage optimieren kann, unter anderem natürlich mit der Phonosophie-Aktivator-Technologie, aber auch mithilfe von Verkabelung und den neuen Reinsilbersicherungen von Phonosophie.

Außerdem ist der bekannte HiFi-Journalist Matthias Böde (Stereo-Magazin) zu Gast, er wird Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr einen Workshop abhalten, ebenfalls zum Thema Klangtuning. Unter anderem wird es um die Themen Netzfilter und Feinsicherungen gehen.

Für Livemusik sorgen der Bluesgitarrist Wolfgang Bernreuther und der Cellist Götz Kelling-Urban, sie werden mehrere kleine Live-Gigs als Duo absolvieren.

Alles das finden Sie am neuen Messeort (s.u.) im Raum Treudelberg 1. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Wann?

Samstag, 18. Februar 2023, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 19. Februar 2023, 10 – 16 Uhr

Wo?

Norddeutsche HiFi-Tage

Steigenberger Hotel Treudelberg

Lemsahler Landstr. 45 | 22397 Hamburg

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de