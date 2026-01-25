Phonosophie auf den Norddeutschen Hifi-Tagen 2026

Die Norddeutschen HiFi-Tage stehen vor der Tür – und auch Ingo Hansen und sein Team treten natürlich wieder zum legendären „Heimspiel“ an, um HiFi-Fans interessante Tuning-Produkte und -Tricks nahezubringen. Doch nicht nur das: Phonosophie präsentiert zudem Livemusik sowie spannende Vergleiche zwischen getunten und nicht getunten Komponenten. Ganz neu ist eine Kooperation mit Avantgarde Acoustic.

Wirkungsgrad und Dynamik pur: Avantgarde Acoustic

Erstmals ist in diesem Jahr der Lautsprecherhersteller Avantgarde Acoustic mit von der Partie. Präsentiert wird das Modell DUO SD, ein semiaktiver Hornlautsprecher der Extraklasse. Der im deutlich fünfstelligen Preisbereich angesiedelte Schallwandler bietet laut Datenblatt einen Wirkungsgrad von 107dB/W/m. Unterm Strich ist da wohl ein extrem dynamisches Musikerlebnis zu erwarten.

Und natürlich: Wie immer, wenn Ingo Hansen aktiv wird, gibt es eine spannende und unterhaltsame Mischung aus Technik und Musik. Freuen Sie sich auf eine Livevorführung des hauseigenen Phonovorverstärkers „Phonopre One“, zu hören am Thorens TD 1500, der sowohl mit dem Original-Tonabnehmer Ortofon 2M Bronze als auch mit getunten Varianten in den Ring steigt.

Tuning mit Lizenz

Wer mag, kann überdies Geräte anderer Hersteller erleben, die Phonosophie mit offizieller Lizenz tunen darf. Aktuell sind das neben dem oben erwähnten Phono-Setup beispielsweise auch Verstärker, CD- und SACD-Spieler von Marantz. Geheimtipp der Veranstaltung ist inzwischen traditionsgemäß der Bluetooth-Receiver Audio Engine PH-B1, der in der getunten Version highfidelen Sound zum Schnäppchenpreis bieten soll – so die Hamburger.

Live!

Wer die Vorführungen von Phonosophie schon einmal erlebt hat, der weiß: Selbstverständlich wird Ingo Hansen wieder mit Verve und unverbrüchlichem „Spaß am Gerät“ seine Aktivatortechnologie präsentieren – und Livemusik gibt’s ebenfalls wieder: Der Gitarrist und Sänger Wolfgang Bernreuther wird einen authentischen Blues darbieten, sekundiert vom Cellisten Götz Kelling Urban. Die Auftritte der Musiker sind geplant für Samstag, 13:00 und 15:00 Uhr sowie Sonntag, 11:00 und 13:00 Uhr – jeweils im Wechsel mit den Workshops vojn Ingo Hansen (Samstag: 12:00, 14:00, 16:00 Uhr und Sonntag: 12:00, 14:00 Uhr). Im Anschluss können signierte Tonträger erworben werden.

Gut zu wissen

Phonosophie warnt: Direkt am Ausstellungsort sind Parkplätze rar gesät. Daher empfehlen die Phonosophen, den Parkplatz Heiligengeistfeld (Glacischaussee) zu nutzen – und von dort bequem in den kostenlosen MOIA-Shuttle zu steigen. Die Parkgebühren liegen hier bei lediglich 6 Euro pro Tag.

Wann?

Samstag, 01.02.2025, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 02.02.2025, 10 – 16 Uhr

Wo?

Norddeutsche HiFi-Tage

Le Méridien Hotel Hamburg, Level 5, Raum 5C

An der Alster 52 | 20099 Hamburg

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/