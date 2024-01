Phonosophie auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2024

Der umtriebige Phonosophie-Chef Ingo Hansen und sein Team laden zu Musikgenuss und spannenden Vorführungen ein – natürlich im Rahmen der Norddeutschen HiFi-Tage, denn die lassen sich die „Hamburger Jungs“ von Phonosophie natürlich nicht entgehen.

HiFi-Tuning und Live-Musik mit Phonosophie

Im Raum Alster 1 des Steigenberger Hotels Treudelberg hat Ingo Hansen ein spannendes Paket geschnürt. Zu sehen und zu hören ist zum einen das neue, selbst entwickelte Lautsprecherkabel LS4, zum anderen wird das „Fundament“ gezeigt, eine spezielle Basis für Phonosophie-Verteilerleisten. Ein weiteres Tuning-Objekt ist die Feinsicherung Evolution 2, deren Effekt Sie ebenfalls in der Vorführung hören können.

Am kommenden Samstag (um 12, 14 und 16 Uhr) sowie am Sonntag (13 und 15 Uhr) gibt es insgesamt fünf Workshops/Vorführungen, in denen Ingo Hansen mit nachvollziehbaren A/B-Vergleichen demonstrieren möchte, wie seine Produkte sich positiv auf die Klangwiedergabe auswirken. Dazu steht auch eine umfangreiche Kette mit getunten Produkten von Marantz, Thorens und Audioengine bereit.

Damit nicht genug: Auch Live-Musik wird geboten: Der Bluesgitarrist Wolfgang Bernreuther und der Cellist Götz Kelling-Urban werden im Wechsel mit den Workshops (Samstag 13 und 15 Uhr, Sonntag 12 und 14 Uhr) auftreten und für Stimmung sorgen. Langweilig wird es also ganz gewiss nicht …

Wann?

Samstag, 3. Februar 2024, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 4. Februar 2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Steigenberger Hotel Treudelberg, Raum Alster 1

Lemsahler Landstraße 45 | 22397 Hamburg

Web: https://www.hifitage.de/

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/