Wie der Axiss-Europe-Vertrieb mitteilt, gibt es drei neue Leckerlis für Phonofreunde im Programm – und zwar vom japanischen Hersteller Phasemation: je eine Röhren- und Transistorvorstufe sowie einen MC-Übertrager.

Phono-Vorverstärker Phasemation EA-1200 und EA-320

Mit dem EA-1200 stellt Noboyuki Suzuki, Unternehmensgründer von Phasemation, einen ambitionierten Röhrenphonovorverstärker vor, der laut Axiss Europe die Gene des Flaggschiffmodells EA-2000 beinhaltet, jedoch zu einem etwas günstigeren Kurs. Der EA-1200 kommt als 3-er-Set aus zwei kanalgetrennten Monovorstufen und einer Stromversorgung.

Ungewöhnlich ist die Flexibilität: So kann jeder der drei Eingänge als MM oder MC, Mono oder Stereo bzw. per Cinch oder XLR genutzt werden. Drei Entzerrungskurven (RIAA, Mono 1 und Mono 2) sind wählbar. Mit an Bord ist außerdem eine Entmagnetisierungseinrichtung (Degauss) für Tonabnehmer.

Deutlich einfacher – und deutlich günstiger – kommt der Phasemation EA-320 daher: Es handelt sich um einen reinrassigen, transistorisierten Phono-Vorverstärker mit zwei unsymmetrischen Cinch-Eingängen. Der Phasemation EA-320 spielt mit MM- wie MC-Tonabnehmern zusammen – und er bringt ebenso wie der EA-1200 drei Entzerrungskurven und eine Degauss-Funktion mit.

MC-Übertrager Phasemation T-320

Ebenfalls neu im Programm ist der MC-Übertrager T-320, der den auslaufenden T-320 ablöst. Er wurde mit einer neuen Frontplatte ausgestattet, außerdem hat Phasemation die Resonanzeigenschaften des Gehäuses optimiert, was sich auch positiv auf den Klang auswirke, heißt es bei Phasemation.

Preise:

Phasemation EA-320: 2.900 Euro

Phasemation EA-1200: 12.500 Euro

Phasemation T-300: 650 Euro

PS: Zuletzt hatten wir die Phonovorstufe Phasemation EA-550 im Test.

Kontakt

Axiss Europe GmbH

Haneckstraße 32

65719 Hofheim am Taunus

Deutschland

Telefon: +49(0)234-3254190

E-Mail: info@axiss-europe.de

Web: https://axiss-europe.de/