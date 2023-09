Die Annalen der Traditionsmarke Perpetuum Ebner gehen bis in das Jahr 1911 zurück, als Josef Steidinger das auf Plattenspieler fokussierte Unternehmen Perpetuum gründete. Es folgten zwei Weltkriege, Aufstieg und Niedergang, zwischenzeitlich ein Zusammenschluss mit Dual – und seit 2015 ist „PE“ wieder als unabhängige Marke am Start. Und jetzt im Vertrieb von Flux-Hifi.

Perpetuum Ebner heute: Portfolio und Produktion

Heute hat Perpetuum Ebner fünf Plattenspieler im Portfolio, die alle einer Subchassis-Konstruktion folgen, die seinerzeit wichtiger Erfolgsfaktor des Unternehmens war. Den Einstieg markiert der PE 1010 MKII für 2.750 Euro, während als Topmodell der PE 7070 für 8.900 Euro geführt wird – übrigens der erste PE-Dreher mit Direktantrieb. Hier kommt ein gemeinsam mit dem Spezialisten Langer Audio entwickelter, bürstenloser Motor zum Einsatz, der nicht nur hervorragende Gleichlaufwerte mitbringen, sondern auch ideal mit dem ausgefeilten Subchassis harmonieren soll.

Alle Komponenten der PE-Dreher seien „Made in Germany“, heißt es in der Pressemitteilung von Flux-Hifi. Sämtliche Produktionsschritte werden hierzulande in Manufakturarbeit durchgeführt, am Ende folgt vor dem Versand eine ausführliche Justage von Tonarm und Tonabnehmer.

Insgesamt finden sich in den fünf PE-Plattenspielern zwei unterschiedliche Antriebskonzepte (Riemen- und Direktantrieb), je drei unterschiedliche Tonarme und Plattenteller, außerdem diverse Farb- und Furniervarianten.

Übrigens: Sämtliche Plattenspieler werden mit Staubschutzhaube, Verbindungskabel sowie digitaler Tonarmwaage ausgeliefert.

Bei Flux-Hifi berät man natürlich gerne zu den passenden Tonabnehmern. Das Flux-Hifi-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt

FLUX-Hifi GmbH & Co. KG

Fritz-Karl-Henkel-Straße 16

67454 Haßloch

Deutschland

Telefon: +49(0)6324 - 98 97 717

E-Mail: info@flux-hifi.de

Web: https://perpetuum-ebner.de/