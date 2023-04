Der Hersteller Perlisten hat eine Sonderedition seines Standlautsprechers S5t aufgelegt. Sie richtet sich vor allem – aber nicht nur – an Freunde des ambitionierten Heimkinoklangs, denn der Lautsprecher kommt in einem matten Schwarz, wodurch Lichtreflexionen am Gehäuse geschluckt werden können.

Perlisten S5t AR: Woofer-Doppel trifft Kalotten-Tripel

Der Perlisten S5t stammt aus Dänemark und kommt mit ungewöhnlicher Bestückung. Er ist mit zwei Basstreibern ausgestattet, die ein spezielles Mittelhochtonarray einrahmen: Dieses wiederum kommt mit einer mittig platzierten Kalotte, in deren Waveguide zwei kleine Hochtontreiber eingelassen sind. Das soll eine räumlich besonders präzise Darstellung ergeben und in Verbindung mit den wohldimensionierten Tieftönern einen knochentrockenen, genauen Bass.

Außerdem ist der Perlisten S5t Dolby-THX-zertifiziert, und zwar mit dem sogenannten „THX-Dominus“-Label, welches den Lautsprechern offiziell attestiert, Räume bis zu einer Größe von rund 75 Quadratmetern sowie einer Hördistanz von bis zu sechs Metern adäquat zu beschallen. Mit anderen Worten: Pegelfestigkeit dürfte kein Problem für die Perlisten S5t sein.

Um Heimkinofreunde anzusprechen, gibt es nun die Sonderausführung „S5t AR“ in lichtschluckendem Mattschwarz, das ungewollte Lichtreflexionen, wie man sie von hellen Furnieren oder Hochglanzlackierungen kennt, wirkungsvoll minimieren soll. Perlisten weist darauf hin, dass die S5t AR limitiert ist.

Der Preis für ein Paar der Perlisten S5t AR: 13.990 Euro

PS: Im letzten Jahr hatten wir die Perlisten Audio R5m zu Gast.

