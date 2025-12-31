Perlisten D8is: Subwoofer mit über 4 PS

Wer bei Subwoofern bloß an dumpfes Dröhnen und wacklende Wände denkt, hat womöglich den neuen D8is von Perlisten noch nicht gehört. Denn was sich hier als Subwoofer ankündigt, wirkt vielmehr wie ein akustisches Statement – obwohl wackelnde Wände bestimmt auch funktionieren.

Perlisten D8is: Aus dem Vollen geschöpft

Ein mehr als einen Meter hohes Aluminiumgehäuse, über 100 Kilogramm Kampfgewicht, ausgestattet mit acht Push-Pull-Chassis im 8,5-Zoll-Format und angetrieben von einem externen 3-kW-Verstärkermodul – hier wird augen- und bestimmt auch ohrenscheinlich geklotzt und nicht gekleckert.

Kräftemessen

Herzstück des Subwoofer-Systems sind acht 215-mm-Treiber, die in einem Push-Pull-Array akustisch in Phase, mechanisch aber gegensinnig arbeiten. Diese Anordnung soll dafür sorgen, dass sich Gehäusevibrationen weitgehend gegenseitig aufheben – ein klassisches Beispiel für sogenanntes Force Cancelling.

Mehr als 4 PS!

Die elektrische Ansteuerung übernimmt ein separater DSP3000A-Verstärker in einem robusten Hybridgehäuse aus Stahl und Aluminium. Mit 3000 Watt Leistung, DSP und einem 2,8-Zoll-Farbdisplay an der Front lässt sich der Verstärker entweder prominent im Rack zeigen oder elegant im Technikschrank verbergen. Installationswinkel für die Rackmontage sind ebenso im Lieferumfang enthalten. Kontrolliert wird der Kraftprotz via App – natürlich für iOS und Android. Dort lassen sich Einschaltverhalten, Eingangswahl, parametrische EQs und zahlreiche weitere Parameter des Perlisten D8is komfortabel steuern.

Flexibel trotz Format

Mit über 100 Kilogramm Gewicht ist der D8is alles andere als ein Leichtgewicht, doch laut Perlisten sei der Subwoofer im Einsatz überraschend vielseitig: Ob freistehend, bündig in die Wand integriert oder über Wandhalterung montiert – das System lässt sich flexibel an die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Besonders spannend wird es im Zusammenspiel mit Perlistens Waveforming-Setups, bei denen nicht nur der Lautsprecher, sondern auch der Raum selbst Teil der Klangabstimmung wird.

Verfügbarkeit und Preis

Der Subwoofer Perlisten D8is ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Ensemble aus Subwoofer und DSP-Verstärker liegt bei 19.995 Euro.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://www.audio-reference.de/