"Peak Consult"-Lautsprecher im Vertrieb bei "Drei H"

Das dänische Unternehmen Peak Consult wurde 1996 von Per Kristoffersen gegründet – und hat sich in den folgenden Jahren zur gefragten Marke für hochambitionierte Schallwandler entwickelt. 2021 sind zwei Investoren (unter anderem Wilfried Ehrenholz, der Mitgründer von Dynaudio) im Sinne einer freundlichen Übernahme voll eingestiegen, um Peak Consult nicht zuletzt internationaler und breiter verfügbar zu machen. Zum Beispiel in Deutschland …

Peak Consult – Mit drei Wegen auf den Punkt

Besonderen Wert legt man bei Peak Consult auf einen „livehaftigen“ Auftritt der Lautsprecher, weiteres Entwicklungsziel sei es, auch komplexe 3-Wege-Systeme so homogen wie eine Punktschallquelle klingen zu lassen – wofür ein erheblicher technischer und konstruktiver Aufwand betrieben wird. Aktuell besteht das Portfolio aus vier unterschiedlich großen – und komplexen – Standmodellen, außerdem gibt es noch einen Center-Speaker, damit auch Heimkino-Freunde auf ihre Kosten kommen.

Klein ist relativ …

„Kleinstes“ Modell – wir reden immerhin von einem 68 Kilogramm wiegenden Wonneproppen – ist die aufwändig gebaute Peak Consult Sonora, ein Zweiwegeprinzip mit passivem Bassradiator und einer unteren Grenzfrequenz von respektablen 28 Hertz. Das ambitionierteste und größte Modell hört auf den Namen Peak Consult Dragon Legacy: Hier bespielen fünf ausgewachsene Treiber drei Wege – der Lautsprecher ist 172 Zentimeter hoch und soll – laut Peak Consult – bis 13 Hertz (!) hinab linear spielen. 225 Kilogramm schickt Peak Consult hier pro Kanal in die Sumo-Arena.

Hierzulande sind die Peak-Consult-Lautsprecher nun über den Drei-H-Vertrieb erhältlich. Sicherlich eine spannende Paarung, denn Drei H hat bekanntermaßen schon diverse ausgesuchte Marken im highendigen Portfolio, unter anderem Auralic, Melco, Chord Electronics oder auch Spendor.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Preise:

Peak Consult Sonora: 25.000 Euro

Peak Consult Sinfonia: 45.000 Euro

Peak Consult El Diablo: 55.000 Euro

Peak Consult Dragon Legacy: 185.000 Euro

Kontakt

DREI H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 – Haus D

22041 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/