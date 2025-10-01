Am 10. und 11. Oktober 2025 lädt Max Schlundt Kultur Technik zur exklusiven Vorführung zweier High-End-Lautsprecher des dänischen Herstellers Peak Consult. Mit dabei: prominente Gäste aus Vertrieb und Entwicklung.

Peak Consult: Dänische Manufakturarbeit live vorgestellt

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsevent im September richtet sich der Fokus bei Max Schlundt Kultur Technik nun auf das nächste audiophile Highlight. Am zweiten Oktoberwochenende stehen die außergewöhnlichen Lautsprecher von Peak Consult im Mittelpunkt einer besonderen Vorführung.

Teamplay

Unterstützt wird das Team vor Ort durch Dalibor Beric und Heinrich Schopf vom Hamburger Vertrieb Drei H, die den Besuchern die klanglichen Besonderheiten der dänischen High-End-Manufaktur näherbringen werden. Vorgestellt werden zwei aktuelle Modelle aus dem Portfolio von Peak Consult, die für unterschiedliche Raumgrößen und klangliche Ansprüche konzipiert sind – die Sonora und die El Diablo.

Die Lautsprecher im Kurzsteckbrief

Die Peak Consult Sonora (um 25.000 Euro, siehe Aufmacherbild) zeigen sich angesichts der Preisklasse als physisch eher dezent auftretende Standlautsprecher, die dafür umso mehr mit ausgefeilter Technik, hochwertiger Verarbeitung und audiophiler Musikalität überzeugen wollen. Trotz ihrer zurückhaltenden Größe böten sie eine erstaunlich ausgewogene Dynamik und Detailtiefe und eigneten sich hervorragend für anspruchsvolle Hörer mit begrenztem Platzangebot, so heißt es von Max Schlundt.

Ergänzt wird die Präsentation durch die Peak Consult El Diablo (55.000 Euro), ein Modell, das seit Jahren zu den beliebtesten Lautsprechern des Peak-Consult-Portfolios zählt. In der neuesten Version wurde die El Diablo technisch grundlegend überarbeitet. Der Hersteller verspricht eine beeindruckende Kombination aus Tieftonautorität, räumlicher Präzision und musikalischem Ausdruck – ideal für große Räume und hohe klangliche Ansprüche.

Ehrengast am Samstag

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher am Samstag: Wilfried Ehrenholz, langjähriger Entwickler und Kenner der internationalen Lautsprecherszene, wird persönlich anwesend sein. Seine jahrzehntelange Erfahrung in der Konstruktion und Feinabstimmung hochwertiger Schallwandler macht ihn zu einem gefragten Gesprächspartner – und zu einem spannenden Teil dieses besonderen Wochenendes.

Die Veranstaltung ist offen für alle Musikliebhaber und HiFi-Enthusiasten. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung wird empfohlen.

Wer mehr über Peak Consult erfahren möchte, bitte hier entlang!

Wann?

Freitag, 10. Oktober 2025, 10 – 19 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025, 10 – 19 Uhr

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17 (im Living Berlin)

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de