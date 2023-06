Paradigm XR11 & XR13 Subwoofer mit Raumeinmessung | News fairaudio

Der kanadische Hersteller Paradigm kündigt mit den XR11 und XR13 zwei neue aktive Subwoofer an, die nicht nur mit leistungsfähigen Treibern und Class-D-Endstufen ausgestattet sind, sondern auch eine Raumeinmessfunktion mitbringen. Es gibt sie in zwei Varianten: mit 11- und mit 13-Zoll-Treiber.

Paradigm XR11 und XR13: Leistung satt

Der ab 20 bis 140 Hertz (+/- 3dB) übertragende 11-Zöller kommt mit respektablen 1100 Watt und der 13-Zöller (ab 17 Hertz) sogar mit 2200 Watt Class-D-Verstärkerleistung (RMS). Die Membranen sind karbonverstärkt, weisen u.a. doppelte Zentrierspinnen, die die Schwingspule auf beiden Seiten stützen sowie ein dreischichtiges, keramisches Magnetsystem auf und sollen einen ebenso präzisen wie starken Antritt ermöglichen. Auf die Entkopplung vom Boden wurde ebenfalls besonderes Augenmerkt gelegt – und zwar in Form von hochwertig anmutenden und komplex designten Standfüßen mit einem Multilayer-Aufbau aus Gummi und Metall.

Die Subwoofer Paradigm XR11 und XR13 zeigen sich anschlussfreudig: So können sie nicht nur per XLR (symmetrisch) oder Cinch (unsymmetrisch) beschickt werden, es gibt darüber hinaus klassische Hi-Level-Lautsprecheranschlüsse. Außerdem ist die Raumeinmessoption Anthem Room Correction System an Bord, ein entsprechendes Messmikrofon ist im Lieferumgang enthalten. Weiterhin bietet Paradigm eine eigene App an, mit der die Raumeinmessung und weitere Einstellungen bequem vollzogen werden können.

Erhältlich sind beide Modelle wahlweise in Schwarz-Hochglanz oder drei unterschiedlichen Holzfurnieren.

Preise:

Paradigm XR11: 5.480 Euro

Paradigm XR13: 6.990 Euro

Kontakt

Paradigm Audio Vertriebs GmbH

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40-40 11 303 - 80

E-Mail: info@paradigm-audio.de

Web: https://www.paradigm-audio.de/