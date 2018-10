Der Sintron-Vertrieb informiert in einer aktuellen Pressemitteilung: Neu im Portfolio der Iffezheimer ist das Phonokabel Premier SE des amerikanischen Herstellers Pangea Audio. Es soll, so heißt es in der Mitteilung, für eine außergewöhnlich rauscharme Übertragung mit jedem Plattenspieler bürgen.

Rechter und linker Kanal sowie das Massekabel werden separat geführt, alle Leiter des Kabels bestehen aus Cardas-Kupfer (Grade 1) bzw. OFC-Kupfer.

Abgeschirmt sind die Kabel durch Aluminiumfolie sowie ein OFC-Kupfergeflecht. Die Stecker sind vergoldet, das fertig konfektionierte Kabel ist 1,25 Meter lang.

Preis Pangea Audio Premier SE: 79 Euro

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229-182998

E-Mail: info@sintron.de

Web: https://sintron.de/