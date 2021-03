Gleich vier neue Geräte stellt der Traditionshersteller Panasonic vor: Neben einer Komplettanlage beziehungsweise einem All-in-One-System mit Netzwerkspieler, CD-Wiedergabe und passenden Lautsprechern legt Panasonic eine Serie aus drei Stereo-CD-Radios mit unterschiedlichen Funktionalitäten auf – im Retro-Design, das an die guten alten „Ghettoblaster“ aus den 1980-er Jahren erinnert.

Panasonic SC-PMX802 All-in-One-Anlage

Diese Anlage besteht aus einem Receiver (2 x 60 Watt Verstärkerleistung) und einem Paar Dreiwegeboxen. Der Receiver kommt mit einem Empfänger für UKW und DAB+, einem CD-Spieler sowie einem vollwertigen Netzwerkspieler und Bluetooth-Empfänger. Damit nicht genug: Das Gerät versteht sich auf die Drahtlosstandards Chromecast und AirPlay 2, gestattet somit das Streaming von Musikinhalten aus jeder App heraus.

An der Frontseite findet sich ein USB-Eingang zum Anschluss von Speichermedien. Hier können auch hochauflösende Dateien (z.B. FLAC) bis 192 kHz / 24 Bit standesgemäß eingelesen und wiedergegeben werden. Niedriger aufgelöste MP3-Files werden – ebenso wie eingelegte CDs – einem eigenen „Remastering“-Verfahren unterzogen, um aus ihnen die bestmögliche Klangqualität zu erzielen. Ein Aux-Eingang gestattet das Ankabeln einer weiteren Hochpegelquelle, ein optischer Digitaleingang ist ebenfalls mit an Bord. Die mitgelieferten Dreiwegelautsprecher kommen in einem echten Holzgehäuse und sollen durch ihren hochwertigen Kalottenhochtöner bis 50 kHz hinauf sauber aufspielen.

Erhältlich ist die Kompaktanlage in Schwarz und Silber ab Ende Juli 2021.

Panasonic RX-D500-Serie

Gleich drei neue „Ghettoblaster“ im Retro-Design erweitern das Portfolio von Panasonic. Alle drei sind mit zwei 8-cm-Breitbandlautsprechern sowie einem Verstärker mit 2 x 10 Watt Leistung ausgestattet. Eine Sound-Booster-Funktion gestattet wahlweise eine Bassanhebung oder eine Fokussierung auf den Frequenzbereich der menschlichen Sprache – ideal für Podcasts oder Hörbücher.

Das einfachste Modell – der Panasonic RX-D500 – kommt mit UKW-Radio und CD-Spieler. Der RX-D550 verfügt zusätzlich über einen Bluetooth-Empfänger sowie einen USB-Anschluss für das Abspielen von Speichermedien. Das Topmodell hört auf den Namen Panasonic RX-D552 und bietet on top einen Empfänger für DAB+. Erhältlich sind die Radios ab April (RX-D552) beziehungsweise Mai 2021.

Preise:

Panasonic SC-PMX802 Kompaktanlage: 549 Euro

Panasonic RX-D500 Stereo-CD-Radio: 129 Euro

Panasonic RX-D550 Stereo-CD-Radio (mit Fernbedienung): 159 Euro

Panasonic RX-D552 Stereo-CD-Radio (mit Fernbedienung): 179 Euro

Kontakt

Panasonic

Winsbergring 15

22525 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com

Web: https://www.panasonic.com/de/