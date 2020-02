Mit dem SC-DM504 stellt Panasonic ein Micro-HiFi-System vor, das nicht nur im Bücherregal, sondern auch auf dem Beistelltisch oder Sideboard eine gute Figur abgeben dürfte. Das hölzerne Chassis macht nicht nur optisch etwas her, es soll auch Vibrationen minimieren.

Im Inneren finden wir einen Class-D-Verstärker, der 2 x 20 Watt leistet und damit zwei 8-Zentimeter-Breitbänder antreibt. Zwei Bassreflexrohre unterstützen die Breitbänder im Tieftonbereich. Mithilfe von sieben DSP-Presets wie „Heavy“, „Clear“ oder „Vocal“ können verschiedene Klangszenarien abgerufen werden.

Was kann man mit dem Panasonic SCS-DM504 so machen? Nun, er kommt mit einem DAB+/UKW-Tuner, CD-Laufwerk und USB-Anschluss für Speichermedien. Doch auch über einen Aux-Eingang oder einen Toslink-Eingang für Digitalquellen kann Musik zugespielt werden.

Neben der manuellen Bedienung direkt am Gerät lässt sich das Micro-HiFi-System auch fernbedienen, ein entsprechender Geber ist im Lieferumfang enthalten. Ein großes LED-Display auf der Front zeigt die aktuelle Quelle an. Erhältlich ist das Gerät im Laufe des Frühjahrs – in den Farbvarianten Schwarz und Weiß.

Preis Panasonic SC-DM504: 249 Euro

Kontakt

Panasonic

Winsbergring 15

22525 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com

Web: http://www.panasonic.com/de/