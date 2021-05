Neues aus dem Hause Panasonic: Mit dem RZ-B100W schickt der bekannte Hersteller einen True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer an den Start, der zu bodenständigem Preis allerlei Features mitbringt.

Panasonic RZ-B100W – Features

Die In-Ears sind spritzwassergeschützt nach dem IPX4-Standard und mit dem Dual-Connect-System ausgestattet, das per Bluetooth (5.0 SBC/AAC) nicht nur optimale Synchronizität gewährleisten soll, sondern auch eine flexible Nutzung: So ist es zum Beispiel möglich, nur einen Earbud aktiv zu nutzen, während der andere gerade geladen wird. Die In-Ears gestatten überdies auch die Nutzung von Sprachassistenten.

Ebenfalls mit an Bord ist ein Bass-System, das auf Wunsch eine Extraportion Tiefton in den Gehörgang schickt. Stolz ist man bei Panasonic auch auf die – so die Pressemitteilung – ergonomische Form und das geringe Gewicht von lediglich fünf Gramm: So soll der RZ-B100W auf Anhieb angenehm und sicher im Ohr sitzen.

Die Akkulaufzeit gibt Panaosonic mit vier Stunden an, durch den Einsatz des mitgelieferten Ladecases kann diese um zwölf Stunden ergänzt werden.

Preis Panasonic RZ-B100W: 79,99 Euro

