Gleich zwei neue Wireless-Kopfhörer wirft der Hersteller Panasonic ins Rennen:

Der Panasonic HD610N ist der Nachfolger des bekannten HD605N und bietet eine mehrstufige Reduzierung von Umweltgeräuschen sowie eine bequeme Sprachsteuerung per Google Assistant. Drei Active-Noise-Cancelling-Stufen werden geboten: von der totalen Abschirmung bis hin zu der Option, wichtige Signale – beispielsweise Flughafendurchsagen oder Geräusche im Straßenverkehr – durchdringen zu lassen. Das jeweilige Level kann auf Knopfdruck direkt am Kopfhörer oder über die Panasonic-App Audio Connect gewählt werden. Wer nur mal kurz „nach außen lauschen“ will, der kann die Hand an die Ohrmuschel legen: Die Musik verstummt sodann und der Interaktions-Modus verstärkt die Umweltgeräusche.

Der Panasonic HD305B hingegen ist für den TV- und Gaming-Einsatz optimiert. Er bietet mit Clear Voice und Bass Boost zwei effektive DSP-Modi für eine verbesserte Sprachverständlichkeit von Filmen oder den Extrakick beim heißen Computerspiel.

Noch besser soll es über Kabel klingen – das gilt für beide Kopfhörer, denn ihre 40-mm-HD-Wandler sollen einen Wiedergabebereich von 4 bis 40.000 Hertz aufweisen. Die Treiber des Panasonic HD610N sind dabei mit MLF (Multi-Layer-Film)-Membranen sowie einem Anti-Vibrations-Wandlerrahmen ausgestattet, um unerwünschte Vibrationen zu minimieren. Beide Kopfhörer unterstützen die Bluetooth-Codecs LDAC und aptX-HD, die eine hochwertige und latenzarme Bluetooth-Übertragung ermöglichen sollen.

Vollständig aufgeladen böten beide Kopfhörer bis zu 24 Stunden kabellosen Musikgenuss, verspricht Panasonic. Eine Quick-Charge-Funktion erlaube es, innerhalb von 15 Minuten Ladezeit eine Spielkapazität von zwei Stunden zu erzielen.

Preise:

Panasonic HD610N Kopfhörer: 299,99 Euro

Panasonic HD305B Kopfhörer: 179,99 Euro

Kontakt

Panasonic

Winsbergring 15

22525 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: panasonic.de@eu.panasonic.com

Web: http://www.panasonic.com/de/