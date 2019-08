Der Berliner Hersteller von Netzkabeln und Filterleisten Fisch Audiotechnik ist bekanntermaßen auch für die hiesige Distribution von Oyaide-Komponenten zuständig. Und gibt in diesem Zusammenhang eine kleine, für viele Kunden aber entscheidende Änderungen bei der Oyaide Wandsteckdose SWD-GX-E bekannt: Diese ist nun auch in Weiß statt ausschließlich in Schwarz erhältlich.

Preislich (um 150 Euro) und technisch bleibt alles beim Bewährten: „Doppelt wirkende“ Kontaktfedern sollen bei der Oyaide SWD-GX-E für einen besonders festen Halt sowie minimierte Vibrationsanfälligkeit bürgen. Der verwendete hochfeste Kunststoff (Polybutylenterephthalat) mit 30 % Glasfaser-Füllstoff biete neben sehr guten elektrischen Isolationseigenschafen ebenfalls beste mechanische Eigenschaften, mithin eine sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit. Die Abdeckkappe besteht aus ebenfalls hochfestem und schwingungsdämpfendem Polycarbonat. Alle verwendeten metallischen Komponenten, vom Kontaktmaterial bis zu den Schrauben, sind nichtmagnetisch.

Kontakt

FISCH Audiotechnik

Bergstrasse 92

12169 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30 6248651

E-Mail: info@fisch-audiotechnik.de

Web: https://www.fisch-audiotechnik.de/