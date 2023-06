Eine Kooperation der ganz besonderen Art vermeldet der IAD-Vertrieb: Im Bielefelder OWLs Bar & Restaurant können Sie lukullische mit audiophilen Genüssen verbinden. Neben feinen Speisen und Getränken gibt’s eine entspannte HiFi-Vorführung mit dem Lautsprecher Dovedale von Wharfedale.

Wharfedale Dovedale am 14. Juni 2023 in Bielefeld erleben

Das alles findet statt am kommenden Mittwoch, 14. Juni, ab 16 Uhr. Wer sich rechtzeitig im OWLs Bar & Restaurant einfindet, der kann das Flaggschiff der Wharfedale-Heritage-Serie namens Dovedale erleben. Der ikonische Dreiwegelautsprecher im standesgemäßen Walnuss-Echtholzfurnier folgt alten britischen Designprinzipien und dürfte für genussvolle Momente sorgen. Ebenfalls präsentiert werden die Wharfedale-Aura-Serie und der Streamer Audiolab 9000N. Währenddessen serviert das Team des Restaurants edle Speisen und gute Drinks.

Das Event ist nur der Startschuss, denn danach verbleiben die Wharfedale-Lautsprecher in dem extra für diese Zwecke hergerichteten Hörraum. So ist sichergestellt, dass sie nach Terminabsprache auch in der Folgezeit ausgiebig probegehört werden könnnen. Damit nicht genug: Der OWLs-Hörraum ist grundsätzlich jeden Abend von Mittwoch bis Samstag geöffnet – für zwanglosen Musikgenuss und entspanntes Kennenlernen interessanter HiFi-Komponenten.

Eine Reservierung für den 14.06.23 wird empfohlen – entweder telefonisch unter 0521-92642380 oder per E-Mail an info@owls-bielefeld.de.

Wann?

14. Juni 2023, 16 Uhr

Wo?

OWLs Bar & Restaurant

Arndtstraße 45

33615 Bielefeld

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.iad-audio.de/