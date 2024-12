Der Tonabnehmer-Spezialist Ortofon kündigt zwei neue Produkte an, und zwar MC-Tonabnehmer mit integrierten Step-up-Transformern. Die neuen Modelle werden laut Ortofon in reiner Handarbeit von Spezialisten am Firmensitz in Dänemark gefertigt.

Ortofon SPU GTX S und SPU GTX E: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Beide SPU-Tondosen zeichnen sich durch zwei Dinge aus: Zum einen sind sie in einem glasfaserverstärkten Unibody-Gehäuse untergebracht, das in dieser Form noch von keinem SPU verwendet wurde. Zum anderen enthält das Gehäuse neben der Abtasteinheit auch einen hochwertigen Step-Up-Transformator, der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Hersteller Lundahl entwickelt wurde.

Somit können Besitzer vom besonders differenzierten MC-Klang profitieren, auch wenn sie keine MC-Phonovorstufe besitzen: Es genügt eine MM-Vorstufe beziehungsweise ein Verstärker mit entsprechendem Eingang.

Zentraler Unterschied zwischen beiden Varianten ist der Nadelschliff: Während der SPU GTX S mit einem sphärischen Schliff aufwartet, kommt der SPU GTX E mit einem elliptischen. Ansonsten sind die technischen Daten beider Systeme komplett identisch: Die Ausgangsspannung liegt bei 4 mV, die empfohlene Auflagekraft bei vier Gramm, die interne Impedanz bei 610 Ohm und das Gewicht bei 38 Gramm. Ortofon gibt einen Frequenzgang von 20 bis 20000 Hertz bei einer Abweichung von maximal 3 dB an.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen MC-Abtaster sind ab sofort erhältlich. Der Ortofon SPU GTX S zum Preis von 1.099 Euro und der SPU GTX E zum Preis von 1.199 Euro.

Kontakt

Ortofon AS

Stavangervej 9

DK-4900 Nakskov

Dänemark

E-Mail: support@ortofon.dk

Web: https://ortofon.com//