Auf der High End 2025 in München stellte Ortofon erstmals seine neue MC X-Serie live vor. Die vier neuen Moving-Coil-Tonabnehmer (MC) richten sich – so heißt es bei Ortofon – an anspruchsvolle Vinyl-Enthusiasten, die Dänen wollen gar eine neue Klassen-Benchmark setzen.

Vier Systeme – aber immer MC

Die Serie umfasst vier Modelle – Ortofon MC X10, MC X20, MC X30 und MC X40 – die jeweils unterschiedliche Klangniveaus und Preisklassen abdecken. Alle haben jedoch eines gemeinsam: Es handelt sich um MC-Systeme.

Stabiles Wabensystem

Herzstück der neuen Serie ist das neu entwickelte Gehäuse aus Edelstahl mit wabenartiger Struktur, das per Metallspritzguss gefertigt wird. Diese Bauweise soll für hohe mechanische Stabilität sorgen, Resonanzen minimieren und – so Ortofon – optimale Voraussetzungen für präzise Klangwiedergabe bieten. Eine zusätzliche PVD-Oberflächenbehandlung (Physical Vapor Deposition) – man kennt sie beispielsweise auch von hochwertigen Uhren – verbessere das Erscheinungsbild und Langzeitstabilität der Konstruktion.

Reines Silber, eigenes Gummi

Für eine sensibel-saubere Signalverarbeitung sorgt ein speziell entwickeltes Magnetsystem mit integriertem Polzylinder und Reinsilberspulen. Die eigens bei Ortofon entwickelten Gummidämpfer nehmen laut Pressemeldung klanglich offenbar ebenfalls eine sehr zentrale Rolle ein – sie sollen nicht zuletzt unerwünschte Vibrationen unterdrücken und die Spurtreue verbessern.

Einige Gemeinsamkeiten …

Alle vier neuen Ortofon-Tonabnehmer liefern eine Ausgangsspannung von 0,4 mV und verfügen über eine Vierfach-Spule mit hochreinem Silberdraht. Mit einem Gewicht von 8,6 Gramm und einer empfohlenen Auflagekraft von 2,0 Gramm lassen sich die vier Vertreter der Serie flexibel in verschiedene Systeme integrieren.

… und Unterschiede

Unterschiede zeigen sich u. a. bei der Diamantform, Nadelnachgiebigkeit und Kanaltrennung. Und während der Nadelträger bei den Systemen Ortofon MC X10, X20 und X30 aus Aluminium besteht, kommt der Ortofon-MC-X40-Tonabnehmer mit einem Nadelträger aus Bor.

Preise:

Ortofon MC X10 (Abtastdiamant: elliptisch): 299 Euro

Ortofon MC X20 (Abtastdiamant: elliptisch, nackt): 399 Euro

Ortofon MC X30 (Abtastdiamant: Fine-Line, nackt): 599 Euro

Ortofon MC X40 (Abtastdiamant: Shibata, nackt): 999 Euro

Kontakt

Ortofon AS

Stavangervej 9

DK-4900 Nakskov

Dänemark

E-Mail: support@ortofon.dk

Web: https://ortofon.com/de