Ortofon Vertex MC: Dänischer Titan-Solist für die Mikrometer-Arbeit

Ortofon nutzte soeben die Bühne der High End 2026 in Wien für eine echte Kampfansage im Segment der Ultra-High-End-Tonabnehmer. Mit dem MC Vertex präsentieren die Entwickler das neue Flaggschiff ihrer exklusiven Moving-Coil-Serie. Das Gesamtsystem wurde laut Hersteller von Grund auf neu konzipiert, um das mechanische Zusammenspiel zwischen Abtastnadel und Schallplattenrille auf eine neue Präzisionsstufe zu heben. Dafür kombinieren die Dänen ein per Laserschmelzverfahren hergestelltes Titangehäuse mit einer völlig neuen Diamant-Geometrie.

Neuer Nadelschliff am Diamant-Träger

Das namensgebende Kernstück des Moving-Coil-Systems ist der neu entwickelte „Vertex-Diamant“. Ortofon spendiert dem nackten Stein eine hochentwickelte Linienkontakt-Geometrie, die mit einem extrem feinen Abtastradius von 4 µm und einem außergewöhnlich weiten Kontaktradius von 110 µm aufwartet. Durch diese signifikant vergrößerte Kontaktfläche soll sich der Auflagedruck wesentlich gleichmäßiger auf die Rillenflanken verteilen. Das verspricht laut Ortofon nicht nur eine stabilere Spurtreue bei komplexen Passagen, sondern schont zeitgleich das Vinyl und reduziert den Verschleiß.

Mechanik und Dämpfung

Der geschliffene Edelstein sitzt auf einem extrem steifen und massearmen Nadelträger, der aus massivem Diamant gefertigt ist. Um die mechanischen Schwingungen des Trägers im Zaum zu halten, greifen die Dänen auf ihr patentiertes „Wide Range Damping“-System zurück. Hierbei wird eine Platinscheibe präzise zwischen zwei hauseigenen Gummimischungen eingebettet, was Resonanzen über das gesamte hörbare Frequenzband hinweg effektiv eliminieren soll, ohne die Dynamik des Tonabnehmers einzubremsen.

Spulen aus reinstem Silber im gedruckten Titangehäuse

Auch beim Gehäuse überlassen die Analog-Spezialisten nichts dem Zufall: Der komplette Korpus sowie der innere Kern werden im selektiven Laserschmelzverfahren (3D-Druck) aus Titan hergestellt. Dieses Verfahren erlaubt eine komplexe Innenarchitektur zur gezielten Resonanz- und Massenverteilung.

Im Inneren des Magnetsystems arbeitet ein nichtmagnetischer Anker, der die bewegte Masse spürbar reduziere, so die Pressemitteilung, und unerwünschte magnetische Wechselwirkungen ausschließe. Die vier integrierten Spulen werden aus hochreinem Silberdraht gewickelt. Ortofon gibt für das MC-System eine Ausgangsspannung von 0,3 mV und eine empfohlene Auflagekraft von 2,5 Gramm an.

Preise und Verfügbarkeit

Das Ortofon MC Vertex ist ab sofort zum Preis von 14.999 Euro erhältlich.