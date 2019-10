Mit der „Beyond“-Serie will die Lautsprechermanufaktur Orbid Sound ein audiophiles Statement setzen, ohne dabei den typischen Orbid-Sound – die dynamisch-direkte Gangart der schwäbischen Schallwandler – zu vergessen. Die beiden größeren Modelle der Linie, die Orbid Beyond Palum und die Nandur, haben wir schon vorgestellt. Für viele dürfte aber gerade auch das kleinere Modell aus Orbids Top-Boxenriege interessant sein, nicht zuletzt aus preislichen Gründen: die Orbid Sound Terius.

Die lediglich 86,5 Zentimeter hohe Terius ist ein Zweiwegesystem, bestückt mit einer 1-Zoll-Seidenkalotte und einem 6,5-Zoll-Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembran, der in einem Bassreflexgehäuse mit frontseitiger Öffnung arbeitet.

Typisch für die Beyond-Serie, finden wir auch hier einen vom Grundkorpus des Lautsprechers separierten „Würfel“, in dem der Hochtöner steckt. Dies dient zum einen dazu, den Tweeter vom Geschehen im Bassdepartment zu entkoppeln, vor allem aber ermöglicht es den exakt berechneten räumlichen Versatz, der das Time-alignment des Hoch- mit dem Tiefmitteltöner erlaubt. Die so gewonnene „Zeitrichtigkeit“ soll sich insbesondere bei der räumlichen Darstellung bezahlt machen.

Die beiden Gehäuseteil sowie die 30 Millimeter starke Bodenplatte, in der vier Schwingungsdämpfer aus Kunstkoralle für eine effiziente Entkopplung vom Boden sorgen, werden durch verschraubte Kugeln aus Edelstahl oder massive Blöcke aus Aluminium miteinander verbunden – der Kunde hat die Wahl. Dies gilt auch für die Lackierung: Die Orbid Sound Terius kann in dezentem Seidenmatt- oder edlem Hochglanz-Look geordert werden, und das in der gesamten RAL-Farbpalette.

Die Orbid Sound Terius wird nach Auftragseingang von Hand in Baden-Württemberg gefertigt – dies braucht etwas Zeit, mit zwei-drei Wochen Lieferzeit muss gerechnet werden.

Preis Orbid Sound Beyond Terius: ab 3.800 Euro

PS: Hier finden Sie unsere Orbid-Sound-Testberichte.

Kontakt

Orbid Sound

Waldstetter Straße 39

72336 Balingen-Frommern



Telefon: +49(0)7433 - 39 10 122

E-Mail: info@orbid-sound.de

Web: https://www.orbid-sound.de/