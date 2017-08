„Unsere Lautsprecher lassen sich nur sehr schwer beschreiben, die muss man einfach hören“, ist der aktuellen Pressemeldung des schwäbischen Herstellers Orbid Sound zu entnehmen. Getreu dem Motto setzt man den Expansionskurs fort und präsentiert nach Eröffnungen in Balingen (Baden-Württemberg), Heiligenhaus (NRW) und Friedberg in Hessen nun in Berlin die vierte Anlaufstelle für Interessierte der Traditionsmarke.

In Berlin-Oberschöneweide eröffnet Orbid Sound in einem alten Industrieareal, welches sich inzwischen zu einem Künstler- und Designertreff gemausert haben soll, einen neuen Vorführraum. Dort können die Boxen der Schwaben ausgiebig probegehört und auch mit den eigenen Lautsprechern, die gerne mitgebracht werden dürfen, verglichen werden.

Die Eröffnung der Berliner „Orbid-Station“ findet am Samstag, dem 19. August 2017 zwischen 10 und 17 Uhr statt.

Neben dem Standard-Boxensortiment gibt es dort auch noch ein ganz besonderes Schmankerl zu erleben: Zum runden 50. Geburtstag der Marke haben die Macher von Orbid Sound nämlich ein Jubiläumsmodell, die Arion 1, entwickelt. Dieses limitierte Modell wird zur Eröffnung des neuen Vorführraumes in Berlin vorgestellt.

Orbid Sound Berlin:

Wilhelminenhofstraße 93 (bis zum Spreeufer durchfahren)

12459 Berlin

E-Mail: berlin@orbid-sound.de

Telefon: +49(0)30 – 60034676

Kontakt

Orbid Sound

Waldstetter Straße 39

72336 Balingen-Frommern



Telefon: +49(0)7433 - 39 10 122

E-Mail: info@orbid-sound.de

Web: www.orbid-sound.de