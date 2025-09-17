Kii Audio öffnet erstmals seine Türen für ein zweitägiges Event unter dem Motto „Music Meets Home Cinema“. Am 31. Oktober und 1. November 2025 haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, am Unternehmenssitz in Hamminkeln nicht nur die aktuellen Kii-Modelle kennenzulernen, sondern auch zwei neue Vorführräume zu erleben.

Stereo und 3D-Sound in den neuen „Kii Lounges“ erleben

Im Zentrum der „Open Days“ von Kii Audio stehen die Themen Stereo, Mehrkanal und immersive Formate wie Dolby Atmos – begleitet von Fachvorträgen, Live-Demos und Werksführungen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung soll die Premiere des neuen Dolby Atmos Showrooms sein, der unter dem Namen Kii Sonic Lounge geführt wird. Der akustisch penibel optimierte Raum ist mit dem Kii THREE System inklusive Tieftonmodul BXT (siehe auch unser großer Testbericht) sowie Deckenlautsprechern des Kii SEVEN Systems ausgestattet. So lassen sich Musik in Zweikanal sowie immersive Inhalte – etwa in Dolby Atmos – unter realistischen Wohnraumbedingungen erleben.

Ergänzt wird das Konzept durch die neue Kii SEVEN Lounge, die sich vollständig dem namensgebenden kompakten Streaming-Lautsprecher widmet. Dort wird der vielseitige Einsatzbereich des Kii SEVEN in Stereo-, Multiroom- und Wireless-Konfigurationen demonstriert.

Vorträge & Präsentationen

Begleitet werden die Open Days von einem umfangreichen Vorführprogramm. Neben klassischen Präsentationen von Kii Audio Produkten stehen überdies thematische Sessions auf dem Plan, unter anderem mit dem bekannten Tonmeister und Labelgründer Stefan Bock, der seinen neuen Streaming-Service „Pure Audio Streaming“ für unkomprimierte Musik in immersiven Formaten wie Dolby Atmos vorstellt. Der Experte gibt in mehreren Slots Einblicke in seine Arbeit und beleuchtet die technischen wie musikalischen Potenziale immersiver Klangformate.

Einblicke in die Produktion

Parallel zu den Hörsessions lädt Kii Audio auch zu Führungen durch die hauseigene Produktion ein. Besucher können dabei live erleben, wie die Lautsprechersysteme entstehen – von der Gehäusefertigung bis zur Endabnahme. Die Touren starten mehrmals täglich, eine Anmeldung erfolgt direkt vor Ort.

Anmelden und auftanken …

Die Teilnahme an den Kii Open Days ist kostenlos, allerdings wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an OpenDays@kiiaudio.com gebeten, um eine reibungslose Planung zu gewährleisten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und für E-Auto-Fahrer stehen am Headquarter kostenfreie Ladestationen zur Verfügung.

Wann?

Freitag, 31. Oktober, 14-20 Uhr

Samstag,1. November, 11 – 18 Uhr

Wo?

Kii Audio

Uhlandsweg 6B | 46499 Hamminkeln

Kontakt

Kii Audio GmbH

Uhlandsweg 6b

46499 Hamminkeln/Dingden



Telefon: +49(0)2852-94582-66

E-Mail: info@kii.audio

Web: https://www.kiiaudio.com/