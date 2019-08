Der Berliner Hersteller Teufel arbeitet schon seit einiger Zeit mit dem japanischen Unternehmen Onkyo zusammen – denn „damit unsere Lautsprecher ihr volles Potenzial entfalten können, wird ein leistungsstarker AV-Receiver benötigt“, sagt Teufel-Geschäftsführer Sascha Mallah. Die Zusammenarbeit mit Onkyo habe sich hervorragend entwickelt und man sei froh, Film- und Musikliebhabern attraktive Heimkino-Komplettpakete anbieten zu können.

Zwei neue AV-Receiver sind nun bei Teufel bestellbar, sie ähneln sich in Leistung und der umfangreichen Ausstattung und unterscheiden sich hauptsächlich in der Kanalzahl. Während der Onkyo TX-NR696 sieben Kanäle bietet, kann der TX-RZ840 neun Kanäle verstärken. Beide Geräte gestatten den Anschluss von zwei Subwoofern. So lässt sich mit dem TX-NR696 ein 5.1-Heimkino beispielsweise um zwei weitere Satelliten auf 7.1 oder mit zwei Atmos-Lautsprechern (wie den Teufel Reflekt) zu einem 5.1.2-System erweitern. Der TX-RZ840 ist sogar in der Lage, ein Heimkino in einer 5.1.4- oder 7.1.2-Konfiguration zu befeuern.

Beide Receiver bieten jeweils sieben HDMI-Eingänge; durch die zwei HDMI-Ausgänge ist beispielsweise auch der parallele Betrieb von Fernseher und Beamer möglich. Die meisten wichtigen Mehrkanal-Codierungen von Dolby und DTS, inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio sowie die 3D-Formate Dolby Atmos und DTS:X werden von den Receivern unterstützt. Ebenfalls wird bei beiden Modellen ein Mikrofon mitgeliefert, mit dem eine automatische Einmessung aller angeschlossenen Lautsprecher durchgeführt werden kann.

Nicht ganz verschwiegen werden soll natürlich auch, dass die Receiver über weitere Eingänge (S/PDIF koaxial und optisch, Phono sowie mehrere Hochpegeleingänge) verfügen. Einer HiFi-Nutzung steht also auch nichts im Wege.

Der Onkyo TX-NR696 (649 Euro) und TX-RZ840 (1.199 Euro) sind jeweils in Schwarz und Silber erhältlich – wahlweise im Teufel-Internetshop oder auch in den Teufel-Stores. Teufel bietet auch attraktive Bundles mit deutlichen Einsparungen an – alle Bundle-Angebote finden Sie hier.

