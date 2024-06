Onkyo kündigt mit dem TX-8470 einen neuen streamingfähigen Stereo-Receiver an, der nicht zuletzt ein Herz für Phonofreunde hat. Und das offenbar nicht nur als Alibi-Funktion: Das integrierte Phonoboard lässt sich nämlich mit MM- wie MC-Tonabnehmern ansteuern.

Onkyo TX-8470 – vorbildlich kontaktfreudig …

Der neue Onkyo-Netzwerkreceiver glänzt mit guter Ausstattung beziehungsweise einer angesichts des Preises erfreulich umfangreichen Konnektivität: Der analoge Signalpfad lässt sich mittels dreier Hochpegeleingänge (Cinch) sowie eines Phono-Eingangs (MM und MC) beschicken. Gleich sieben Digitaleingänge sind an Bord (4x HDMI, 2x S/PDIF-optisch und 1x S/PDIF-koaxial), nur USB glänzt leider durch Abwesenheit.

Dafür streamt der Onkyo TX-8470 via WLAN und Ethernet – unterstützt unter anderem von Tidal, Deezer und Spotify. Und dann wäre da noch der FM- und DAB-Tuner für Freunde des Radioempfangs. Die DAC-Sektion setzt übrigens auf Wandler-Chips von AKM (max. 32 Bit/768 kHz).

Die Ausgänge

Ausgangsseitig wartet der Onkyo-Receiver mit einem Subwooferanschluss sowie je einer Pre- und Line-Out-Schnittstelle auf, außerdem lassen sich zwei Lautsprecherpaare anleinen, die wahlweise einzeln oder gemeinsam betrieben werden können. Einsen und Nullen lässt der Onkyo TX-8470 via HDMI ins Freie.

Effiziente Verstärkung

Die maximale Ausgangsleistung liegt, gemessen an 4 Ohm und 1 % THD, laut Hersteller bei 140 Watt pro Kanal. Der Onkyo TX-8470 verstärkt übrigens in Class G, ein auf Class AB basierendes Schaltungsdesign, bei dem sich der Ruhestrom „intelligent“ ans Musiksignal anpasst, so sollen sich Verzerrungen wie Verlustleistung gleichermaßen minimieren.

Dieses Feature-Paket bietet Onkyo ab sofort zu einem augenscheinlich sehr bodenständigen Preis an: 799 Euro.

Kontakt

Pioneer & Onkyo Europe GmbH

Gutenbergstraße 3

82178 Puchheim



Telefon: +49(0)8142–4208-10

E-Mail: info@eu.pioneer.onkyo.com

Web: http://www.de.onkyo.com/de/