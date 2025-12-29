Analoge VU-Meter, massive Aluminiumfronten, solide Drehregler – und hinter der Front moderne Technik: Onkyo geht mit der neuen Icon-Serie in die Vollen und verbindet Designzitate aus der „goldenen HiFi-Ära“ mit aktueller Audiotechnologie. Die vier neuen Komponenten – eine Streaming-Vorstufe, eine Endstufe, ein Vollverstärker und ein CD-Player – richten sich an Musikfans, die klassischen Look und digitalen Komfort verbinden wollen, so die Japaner.

Onkyo Icon P-80

Ein zentrales Modell der Serie ist der Netzwerk-Vorverstärker Onkyo Icon P-80, der neben einer klassischen MM/MC-Phonostufe auch HDMI ARC, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast und Bluetooth bietet.

Die Einbindung gängiger Streaming-Dienste ist ebenso vorgesehen wie die Steuerung via Onkyo-App. Im Inneren arbeitet ein DAC vom Typ AK4452, unterstützt von Onkyos hauseigener DIDRC-Schaltung (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry), die Hochfrequenzverzerrungen minimieren soll. Für die Raumanpassung kommt Dirac Live (20 bis 500 Hz) zum Einsatz.

Onkyo Icon M-80

Die Vorstufe Icon P-80 lässt sich mit dem leistungsstarken Endverstärker Onkyo Icon M-80 perfekt ergänzen. Er bietet eine Gesamtleistung von 200 Watt an 4 Ohm und setzt dabei auf eine dreistufige invertierte Darlington-Schaltung in Class-AB, die für hohe Stromreserven und geringe Verzerrungen ausgelegt ist. Auch bei ihm kommt die sogenannte DIDRC-Technologie zum Einsatz – flankiert von einem großzügig dimensionierten Netzteil, einem vibrationsarmen Gehäuse mit Aluminium-Kühlkörpern und einer 5 mm starken Frontplatte.

Onkyo Icon A-50

Wer eine kompaktere All-in-One-Lösung sucht, findet sie im Stereo-Streaming-Verstärker Onkyo Icon A-50. Er bietet ähnliche Schnittstellen und Funktionen wie die Vorstufe P-80, ergänzt diese jedoch um eine Class-AB-Endstufe mit bis zu 2 x 90 Watt an 4 Ohm. Auch beim Icon A-50 kommt der AK4452-DAC zum Einsatz.

Onkyo Icon C-30

Abgerundet wird das Quartett durch den Onkyo Icon C-30, einen klassischen CD-Player, der neben Standard-CDs auch MP3- und WMA-Dateien liest.

Im Fokus steht eine möglichst rausch- und verzerrungsfreie Wiedergabe: Onkyos VLSC-Technologie (Vector Linear Shaping Circuit) entfernt Pulsrauschen aus dem Signalweg, ein 24-Bit/192-kHz-DAC übernimmt die Wandlung. Der Icon C-30 erreicht ein Signal-Rausch-Verhältnis von 107 dB, nutzt eine – so Onkyo – besonders präzise Clock und ist mit digital-optischen wie -koaxialen und analogen Ausgängen ausgestattet.

Alle Geräte sind ab sofort erhältlich – und zwar zu folgenden Preisen:

Onkyo Icon P-80: 1.499 Euro

Onkyo M-80: 1.599 Euro

Onkyo Icon A-50: 1.299 Euro

Onkyo C-30: 399 Euro

Kontakt

Pioneer & Onkyo Europe GmbH

Gutenbergstraße 3

82178 Puchheim



Telefon: +49(0)8142–4208-10

E-Mail: info@eu.pioneer.onkyo.com

Web: http://www.de.onkyo.com/de/