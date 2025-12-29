News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Retro-Charme trifft Hightech: Onkyos neue HiFi-Komponenten der Icon-Serie
Billboard
Audio Analogue
News
Die neue Icon-HiFi-Geräteserie von Onkyo

Retro-Charme trifft Hightech: Onkyos neue HiFi-Komponenten der Icon-Serie

von | 29. Dezember 2025

Analoge VU-Meter, massive Aluminiumfronten, solide Drehregler – und hinter der Front moderne Technik: Onkyo geht mit der neuen Icon-Serie in die Vollen und verbindet Designzitate aus der „goldenen HiFi-Ära“ mit aktueller Audiotechnologie. Die vier neuen Komponenten – eine Streaming-Vorstufe, eine Endstufe, ein Vollverstärker und ein CD-Player – richten sich an Musikfans, die klassischen Look und digitalen Komfort verbinden wollen, so die Japaner.

Onkyo Icon P-80

Ein zentrales Modell der Serie ist der Netzwerk-Vorverstärker Onkyo Icon P-80, der neben einer klassischen MM/MC-Phonostufe auch HDMI ARC, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast und Bluetooth bietet.

Der Netzwerkvorverstärker Icon P-80 von Onkyo

Der streamingfähige Vorverstärker Icon P-80 von Onkyo ist nicht nur digital unterwegs, sondern hat auch einen Phonoeingang für MC und MM an Bord

Die Einbindung gängiger Streaming-Dienste ist ebenso vorgesehen wie die Steuerung via Onkyo-App. Im Inneren arbeitet ein DAC vom Typ AK4452, unterstützt von Onkyos hauseigener DIDRC-Schaltung (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry), die Hochfrequenzverzerrungen minimieren soll. Für die Raumanpassung kommt Dirac Live (20 bis 500 Hz) zum Einsatz.

Onkyo Icon M-80

Die Endstufe Icon M-80 von Onkyo

Die Endstufe Icon M-80 von Onkyo lässt mit ihren VU-Metern Vintage-Anklänge erkennen

Die Vorstufe Icon P-80 lässt sich mit dem leistungsstarken Endverstärker Onkyo Icon M-80 perfekt ergänzen. Er bietet eine Gesamtleistung von 200 Watt an 4 Ohm und setzt dabei auf eine dreistufige invertierte Darlington-Schaltung in Class-AB, die für hohe Stromreserven und geringe Verzerrungen ausgelegt ist. Auch bei ihm kommt die sogenannte DIDRC-Technologie zum Einsatz – flankiert von einem großzügig dimensionierten Netzteil, einem vibrationsarmen Gehäuse mit Aluminium-Kühlkörpern und einer 5 mm starken Frontplatte.

Onkyo Icon A-50

Wer eine kompaktere All-in-One-Lösung sucht, findet sie im Stereo-Streaming-Verstärker Onkyo Icon A-50. Er bietet ähnliche Schnittstellen und Funktionen wie die Vorstufe P-80, ergänzt diese jedoch um eine Class-AB-Endstufe mit bis zu 2 x 90 Watt an 4 Ohm. Auch beim Icon A-50 kommt der AK4452-DAC zum Einsatz.

Der Icon A-50 von Onkyo

Der Icon A-50 von Onkyo ist – wie alle Komponenten der Serie – auch im silbernen Kleid erhältlich

Onkyo Icon C-30

Abgerundet wird das Quartett durch den Onkyo Icon C-30, einen klassischen CD-Player, der neben Standard-CDs auch MP3- und WMA-Dateien liest.

Der CD-Spieler Icon C-30 von Onkyo

Schlank und schnörkellos: Der Icon C-30 CD-Spieler von Onkyo

Im Fokus steht eine möglichst rausch- und verzerrungsfreie Wiedergabe: Onkyos VLSC-Technologie (Vector Linear Shaping Circuit) entfernt Pulsrauschen aus dem Signalweg, ein 24-Bit/192-kHz-DAC übernimmt die Wandlung. Der Icon C-30 erreicht ein Signal-Rausch-Verhältnis von 107 dB, nutzt eine – so Onkyo – besonders präzise Clock und ist mit digital-optischen wie -koaxialen und analogen Ausgängen ausgestattet.

Alle Geräte sind ab sofort erhältlich – und zwar zu folgenden Preisen:

  • Onkyo Icon P-80: 1.499 Euro
  • Onkyo M-80: 1.599 Euro
  • Onkyo Icon A-50: 1.299 Euro
  • Onkyo C-30: 399 Euro

Kontakt

Pioneer & Onkyo Europe GmbH
Gutenbergstraße 3
82178 Puchheim

Telefon: +49(0)8142–4208-10
E-Mail: info@eu.pioneer.onkyo.com
Web: http://www.de.onkyo.com/de/

Billboard
EarAudio