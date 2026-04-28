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"One Of These Nights, Part 1" von Al Di Meola

Wenn die Nacht zur Rille wird: Al Di Meola in streng limitierter Analog-Edition

von Jochen Reinecke

Bei in-akustik hat man bekanntlich ein Herz für Vinyl-Enthusiasten. Mit „One Of These Nights, Part 1“ erscheint auf dem hauseigenen Musiklabel ein Live-Album, das für echte Fans unverzichtbar sein dürfte: Die neue Original Analog Master Edition des Gitarrenvirtuosen Al Di Meola richtet sich klar an Hörer, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen – möglichst nah an der ursprünglichen Aufnahme.

Klassiker im audiophilen Gewand

Das Konzertdokument zeige, so heißt es bei in-akustik, Di Meola in einer Phase künstlerischer Reife, in der technische Brillanz und musikalischer Ausdruck eine seltene Balance eingehen. Gemeinsam mit einer hochkarätigen Band spannt er einen Bogen durch mehrere Jahrzehnte seines Schaffens. Zwischen kammermusikalischer Intimität, lateinamerikanischen Einflüssen und jazztypischer Improvisationsfreiheit entstehe ein vielschichtiges Klangbild, das gleichermaßen präzise wie lebendig wirkt.

Doppelalbum-Cover von Al Di Meolas "One Of These Nights, Part 1"
Da werden Erinnerungen wach – das aufgeklappte Doppelalbum-Cover

Besonderes Augenmerk liegt auf der Produktion dieser Edition. Für die Veröffentlichung wurde ein neuer Mix direkt aus den originalen Mehrspuraufnahmen erstellt und vollständig analog gemastert. Auch beim Schnitt und der Pressung bleibt man konsequent: Direct Metal Mastering (DMM) und 180-Gramm-Vinyl sollen eine möglichst hohe Detailtreue, Dynamik und Transparenz gewährleisten. Ziel ist es, die Energie und Atmosphäre des Live-Moments so unverfälscht wie möglich auf das Medium Schallplatte zu übertragen.

Jedes der 1.000 Exemplare von Al Di Meolas "One Of These Nights, Part 1" ist handschriftlich nummeriert
Jedes der 1.000 Exemplare ist handschriftlich nummeriert

Handnummeriert

Die Edition erscheint weltweit streng limitiert auf 1.000 handnummerierte Exemplare und ist exklusiv über in-akustik erhältlich. Also: ein echtes Sammlerstück für Liebhaber hochwertiger analoger Produktionen.

Preis, Varianten und Verfügbarkeit

Das neue Album ist ab sofort erhältlich, und zwar in der hier vorgestellten Vinyl-Version zum Preis von 49 Euro. Auf Wunsch und zu anderen Preisen gibt es auch spezielle Mastertape-Editionen sowie eine CD-Pressung.

Kontakt

In-akustik
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen

Telefon: +49 (0) 7634 56100
E-Mail: service@in-akustik.de
Web: https://www.in-akustik.de/

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