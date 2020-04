Der in Stuttgart ansässige Fachhändler HiFi-Studio Wittmann gehört laut High End Society zu den Top 30 HiFi-Fachhändlern in Deutschland. Damit nicht genug – das Unternehmen ist auch offizieller Okki-Nokki-Distributor für Deutschland und Österreich.

Wie wir durch eine aktuelle Pressemitteilung aus dem Hause Wittmann erfuhren, hat Okki Nokki die neue Schallplattenwaschmaschine Okki Nokki One angekündigt. Es handele sich um dritte Generation dieser unter Vinyl-Freunden wohlbekannten und beliebten Waschmaschine.

Vollkommen neu ist das Gehäuse: Es besteht aus Kunststoff und wird aus zwei Schalen in Doppelwandtechnik zusammengesetzt. Das ermöglicht das Einbringen einer effizienten Schalldämmung, sodass die Maschine trotz ihrer hohen Absaugleistung erstaunlich leise laufen soll. Darauf zahlt allerdings auch ein, dass die Saugturbine in einem schallisolierten Bereich platziert und die Luftführung stromlinienförmig gestaltet wurde.

Bedient wird die Okki Nokki One durch einen an der Oberseite der Maschine angebrachten Multifunktionsknopf. Per Drehung des Knopfs wird die Drehrichtung des Tellers gesteuert, der mittlere Druckknopf dient zum Ein- und Ausschalten der Absaugung.

Komplett neu entwickelt wurde auch der Saugarm. Er ist für alle gängigen Formate – also 7, 10 und 12 Zoll – geeignet und lässt sich per Hebel auf unterschiedliche Plattendurchmesser einstellen. Flexibel zeigt sich Okki Nokki auch in Bezug auf den Plattenteller: Mitgeliefert werden sowohl ein großer als auch ein kleiner, der nur die Größe des Plattenlabels hat. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Plattenklemme mit Metalldrehknopf und Labelabdeckung sowie eine Reinigungsbürste aus Ziegenhaar und Reinigungskonzentrat zur Herstellung von einem Liter Reinigungsflüssigkeit.

Praktisches Detail am Rand: Der Ablassschlauch kann in einer Gehäuseaussparung platziert werden und dient somit gleichzeitig als Füllstandsanzeiger.

Preis Okki Nokki ONE Schallplattenwaschmaschine: 499 Euro

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-696774

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: http://www.wittmann-hifi.de/