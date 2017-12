Jitter gilt als einer der Erzfeinde der hochwertigen digitalen Signalverarbeitung. Mit einem neuen USB-Modul – zur Kombination beispielsweise mit DACs, Verstärkern oder entsprechenden Lautsprechern – namens XXL MasterClock will der Hersteller Oehlbach hier Abhilfe schaffen.

Die Oehlbach XXL MasterClock will, so die Pressemitteilung, das USB-Signal nicht nur ausbessern, sondern komplett neu generieren. So sei sichergestellt, dass das Ausgangssignal eine ultrapräzise Taktung habe, jitterfrei sei – und somit auch höchsten audiophilen Ansprüchen genüge. Möglich werden soll dies unter anderem durch ein hochwertiges, getaktetes Netzteil. Damit auch an den Übergabepunkten eine hohe Signalqualität gewährleistet sei, kommt die Oehlbach MasterClock XXL mit vergoldeten Kontakten.

Das gute Stück ist leicht und kompakt: Mit Abmaßen von 54 x 23 x 63 Millimetern und einem Fliegengewicht von 378 Gramm kann es fast überall verwendet werden – auch unterwegs.

Preis Oehlbach XXL MasterClock: 199 Euro

Kontakt

Oehlbach / Audiovox

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807220

E-Mail: infoline@oehlbach.de

Web: www.oehlbach.de