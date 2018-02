Der Hersteller Oehlbach liefert frische Kost für Hörer, die das Thema „Entstörung der Stromversorgung“ angehen wollen: Gleich vier Mehrfachsteckdosen bzw. Stromfilter sowie ein spezielles Netzkabel sollen auch anspruchsvolle Hörer befriedigen.

Der Oehlbach Powersocket 905 (Bild oben) bietet nicht nur acht Steckdosen und zwei zusätzliche USB-Stromanschlüsse, sondern dazu noch einen Überspannungsschutz sowie einen integrierten Mantelstromfilter.

Noch avancierter: Die Modelle Oehlbach Powersocket 907 (ebenfalls mit USB-Stromanschlüssen) und 908 (Bild unten rechts) bieten ebenfalls acht Steckdosen, wovon vier Steckplätze einzeln gefiltert sind. Ein Überspannungsschutz sowie Phasenmarkierungen für den phasenkorrekten Anschluss von Komponenten sind ebenfalls dabei. Beide Varianten unterscheiden sich durch einen unterschiedlichen Querschnitt der Innenleiter – beim Powersocket 907 sind es 2,1 Millimeter und beim Powersocket 908 3,3 Millimeter.

Das Topmodell, die Oehlbach Powerstation 909, basiert technisch auf der Powerstation 908, zeigt aber anhand von Kontrolllämpchen für jede einzelne Steckdose, ob die jeweilige Komponente phasenkorrekt angeschlossen ist. Ein in die massive Frontplatte aus gebürstetem Aluminium eingebettetes, deaktivierbares Display versorgt den Nutzer außerdem mit Echtzeitinformationen zum aktuellen Stromverbrauch und der Spannung.

Auch in Sachen Netzkabel hat Oehlbach Neues zu bieten – das XXL Powercord. Dieses in Längen von 0,75 bis fünf Metern erhältliche Kabel verfüge, so die Pressemitteilung, nicht nur über High-End-Innenleiter, sondern sei zudem doppelt geschirmt.

Preise:

Oehlbach Powersocket 905 Steckdosenleiste: 129 Euro

Oehlbach Powersocket 907 Steckdosenleiste: 249 Euro

Oehlbach Powersocket 908 Steckdosenleiste: 359 Euro

Oehlbach Powerstation 909 Steckdosenleiste: 699 Euro

Oehlbach XXL Powercord Netzkabel: ab 199 Euro

Kontakt

Oehlbach / Audiovox

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807220

E-Mail: infoline@oehlbach.de

Web: www.oehlbach.de