Ihr Audioequipment stammt noch aus der Prä-Bluethooth-Ära und Sie möchten kabellos Musik genießen, ohne gleich ein Vermögen auszugeben? Mit dem neuen Oehlbach BTR 4.2 können Sie das Problem lösen.

Der Hersteller spricht hierbei von einem Bluetooth-Transceiver, denn der Oehlbach BTR 4.2 kann als Sender und Empfänger eingesetzt werden. Je nach Bedarf wählt der Nutzer den entsprechenden Modus über einen Schalter an der Geräteseite. Im Sendemodus bringt der BTR 4.2 die Signale angeschlossener Quellen zu kabellosen Lautsprechern oder Kopfhörern. Ist der Oehlbach BTR 4.2 auf Empfang geschaltet, funktioniert er genau umgekehrt und stellt Bluetooth-Signale an seinem Kabelausgang für Aktiv-Lautsprecher, Verstärker oder ähnliche Geräte zur Verfügung – und das dank aptX in CD-Qualität.

Das analoge Signal wird über den 3,5-Millimeter-Klinkeneingang ausgegeben – das digitale ebenfalls, denn zum Lieferumfang des Oehlbach BTR 4.2 gehört ein entsprechender Adapter für optische Toslink-Digitalkabel. Ein USB-Stromkabel inklusive Netzteil, ein 3,5-mm-Klinkenkabel sowie ein Toslink-Verbinder sind ebenfalls mit von der Partie.

Die Funkreichweite wird mit über 20 Meter angegeben. Der Oehlbach BTR 4.2 wiegt knapp 20 Gramm und misst 33 x 62 x 12 Millimeter.

Preis:

Oehlbach BTR 4.2 – 99 Euro

Kontakt

Oehlbach / Audiovox

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234–807220

E-Mail: infoline@oehlbach.de

Web: www.oehlbach.de