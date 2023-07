Ø Audio Icon - Norwegische Lautsprecher bei Len Hifi | News fairaudio

Für uns ein ungewohnter Anblick, entspricht das „Ø“ in Norwegen und anderen skandinavischen Ländern dem Buchstaben „Ö“. Ø Audio ist schon seit einigen Jahren in Norwegen am Markt und entwickelt ausschließlich Lautsprecher. Aktuell hat das in der Nähe von Oslo beheimatete Unternehmen drei Lautsprecher im Portfolio – und wird in Deutschland ab sofort von Len Hifi aus Duisburg vertrieben.

Ø Audio Icon: Standlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad

Als erstes nimmt Len Hifi das Modell Ø Audio Icon ins Programm. Dabei handelt es sich um einen 54 Kilogramm schweren Standlautsprecher, der nach dem Zweiwegeprinzip arbeitet. Für den Tieftonbereich zeichnet ein Zwölfzöller des amerikanischen Herstellers Acoustic Elegance verantwortlich, den Hochtonbereich übernimmt ein 3-Zoll-Druckkammertreiber mit nitridbeschichteter Titanmembran, der auf einen Hornvorsatz spielt.

Mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm und einem Wirkungsgrad von 93 dB/W/m soll sich bereits mit geringer zweistelliger Wattzahl – beispielsweise von einer feinen Röhre – ein hochauflösender, impulstreuer und dynamischer Sound ergeben.

Die Ø Audio Icon weist ein spezielles asymmetrisches Gehäusedesign auf, das ohne parallele Wände auskommt. Das soll klangverfälschende Resonanzen und Probleme mit der Reflexion von Schallwellen im Inneren des Gehäuses minimieren. Das Horn-Treiber-Layout ist so gestaltet, dass die Icon verstärkt gerichtet abstrahlt, um sie leichter in „normale“ – heißt: raumakustisch nicht optimierte – Räume zu integrieren.

Erhältlich sind die Lautsprecher Ø Audio Icon Icon in vier Gehäusevarianten: Schwarz oder Weiß (jeweils Hochglanz), Walnuss (in Matt oder Hochglanz).

Preise:

Ø Audio Icon Schwarz/Weiß Hochglanz: 14.900 Euro

Ø Audio Icon Walnuss Matt/Hochglanz 15.900 Euro

Kontakt

Len Hifi

Herkenweg 6

47226 Duisburg



Telefon: +49(0)2065–544139

E-Mail: info@lenhifi.de

Web: https://www.lenhifi.de/