NuPrime Omnia WR-2 | Netzwerkplayer/Streamer | News fairaudio

Der Hersteller NuPrime hat seinen kompakten Netzwerkplayer Omnia WR-1 überarbeitet – und schickt ihn unter der Bezeichnung Omnia WR-2 wieder ins Rennen. Konnektivität und Funktionsumfang wurden deutlich erweitert. Sogar Multiroom-Streaming in bis zu acht Zonen ist nun möglich.

NuPrime Omnia WR-2: Was kann das kompakte Kistchen?

Der nur 800 Gramm leichte und etwa 15 x 14 x 5 Zentimeter messende Streamer NuPrime Omnia WR-2 ist trotz seiner geringen Leibesfülle mit diversen Funktionen und Anschlüssen ausgestattet und sogar multiroomfähig. Gestreamt wird wahlweise via LAN/WLAN (UPnP, AirPlay 2) oder Bluetooth (aptX HD) – und gewandelt bis maximal 192 kHz/24 Bit. Außerdem gibt es einen Line-Eingang und drei Digitaleingänge (S/PDIF optisch und koaxial sowie HDMI ARC).

Praktisch – und nicht alltäglich, schon gar nicht in der Preisklasse – ist sicherlich die bidirektionale Streaming-Architektur des Netzwerkplayers: Alle eingehenden Musiksignale, ob sie nun über die kabelgebundenen Eingänge oder per WLAN beziehunsgweise Bluetooth hineingelangen, werden intern an ein Streaming-CPU-Modul weitergeleitet und können auf diese Weise drahtlos an Multiroom-Wi-Fi-Empfänger oder ein zweites Bluetooth-Gerät weitergestreamt werden.

Auch softwareseitig gibt es eine relevante Neuigkeit: So wird SoundCloud nun direkt über die App unterstützt; ein EQ gestattet dabei Klangeinstellungen nach persönlichen Präferenzen.

Ausgangsseitig besitzt der NuPrime WR-2 eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, einen Line Out und einen Subwooferausgang. Eine IR-Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Preis NuPrime Omnia WR-2: 635 Euro

