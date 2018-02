Nubert Website/Onlineshop - 20-Jahre-Gewinnspiel

Rund 43 Jahre alt und 20 Jahre Netzerfahrung – Eckdaten, die sich nicht allzu viele Lautsprecheranbieter in ihren Lebenslauf drucken können: Dementsprechend will der schwäbische Hersteller Nubert den zwanzigsten Geburtstag seines Webauftritts auch ein wenig feiern. Angefangen mit einer digitalen Visitenkarte hat sich der Auftritt zu einem umfangreichen (fünf Lautsprecherlinien, Verstärker, Zubehör), informationsstarken („HiFi-Kompendium“) und kommunikativen (u. a. „nu’s Letter“) Online-Shop für Unterhaltungselektronik gemausert, der von einem fast 30.000 Mitglieder starken User-Forum flankiert wird.

„Der Aufstieg des World Wide Web kam genau zur richtigen Zeit: ganz kurz nachdem wir beschlossen hatten, unsere Boxen deutschlandweit anzubieten. 1998 erschien diese Erkenntnis aber keineswegs so klar wie heute. Damals war das Internet noch kein Alltagswerkzeug“, denkt Marketing-Leiter Roland Spiegler an die firmeneigenen HTML-Anfänge zurück. „Insofern freue ich mich, dass wir so früh die Chancen erkannt haben und den zwanzigsten Geburtstag unseres Online-Angebots feiern dürfen.“

Grund genug für die Schwaben eine Museums-Seite einzurichten, auf der bis zum 31. März 2018 ein Gewinnspiel läuft: Die oder der Gewinner(in) darf sich über eine Einladung nach Schwäbisch Gmünd ins neue Entwicklungs- und Logistikzentrums freuen.

