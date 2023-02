Wie heißt es so schön: Am Ende zählen die inneren Werte. Aus diesem Grund startet Nubert am Montag, den 13. Februar 2023, um Punkt 12 Uhr mittags eine ausgedehnte Abverkaufsaktion, bei der sogenannte B-Ware, also Produkte mit mehr oder weniger leichten optischen Mängeln, günstig erstanden werden können.

Nubert B-Ware-Aktion: Kleine Macken, volle Funktionen, komplette Garantie

Nicht nur die bekannten Nubert-Lautsprecher, auch Elektronikkomponenten anderer bekannter Hersteller können bei der B-Ware-Aktion zu budgetschonende Tarifen gekauft werden. B-Ware bedeutet bei Nubert: Abgesehen von optischen Mängeln wie Lackschäden, Kratzern oder Dellen sind die Geräte technisch hundertprozentig in Ordnung – weshalb Nubert auch die volle Garantie bietet.

Trotzdem will man natürlich nicht die Katze im Sack kaufen. Daher bietet Nubert auf der Aktionswebsite (direkter Link zu den Angeboten) Fotos von den entsprechenden Lautsprechern oder Komponenten. Es handelt sich hierbei nicht um Musterfotos, sondern tatsächliche Bilder vom jeweiligen Gerät, sodass man die optischen Macken vorher genauer inspizieren kann. Nubert empfiehlt außerdem: Bei vielen B-Ware-Artikeln genügt eine geschickte Platzierung im Rack oder hinter akustisch transparenten Stoffen – so würden die „Ecken und Kanten“ der Artikel nicht auffallen.

Übrigens: Neben B-Ware finden Sie auf der Nubert-Aktionsseite auch optisch gänzlich unversehrte Artikel, nämlich Auslaufmodelle. Auch hier gibt’s entsprechende Rabatte …

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/