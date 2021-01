Nubert Spendenaktion nuPro A-600 Aktivlautsprecher

Vor rund einem Jahr berichteten wir über den Start der Aktion „Nubert macht Schule“, in deren Rahmen der schwäbische Hersteller sich vorgenommen hatte, monatlich ein Paar der Aktivlautsprecher Nubert nuPro A-600 an ausgewählte Schulen und andere Bildungseinrichtungen zu spenden.

Nubert macht Schule – abgeliefert und verlängert

Nun teilt Nubert mit, dass im wahrsten Sinne des Wortes abgeliefert wurde: Gesamtschulen, Gymnasien, Realschulen, aber auch eine Behindertentagesstätte, ein Musikverein und ein Kindergarten durften sich über je ein Paar der Aktivlautsprecher freuen – der Gesamtwert der Aktion: rund 14.000 Euro. Eine Galerie aller Sieger finden Sie auf der Nubert-Website.

Damit nicht genug: Nubert geht in die nächste Runde und verlängert die Aktion um ein weiteres Jahr. Im Januar 2021 wurde die Abt-Hermann-Vogler-Schule in der baden-württembergischen Gemeinde Rot an der Rot bedacht.

Sie möchten sich auch mit Ihrer Bildungseinrichtung bewerben? Dann wenden Sie sich an aktion@nubert.de und schreiben Sie eine nette Mail, in der Sie Ihre Einrichtung vorstellen. Und hier geht’s zu unserem Test des Nubert nuPro A-600 Aktivlautsprechers.

