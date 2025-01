Nubert feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Unter anderem mit einem Neuzugang in der noch jungen Aktiv-Serie nuZeo. Der jüngste Spross hört auf den Namen Nubert nuZeo 3 und richtet sich an alle Hörerinnen und Hörer, die auch bei kleinen Lautsprechergehäusen hohe Ansprüche an guten Klang stellen.

Nubert nuZeo 3: Reichlich Leistung im kleinen Format

Die neue nuZeo 3 wiegt knapp 10 Kilogramm und zeigt sich mit kompakten Abmaßen (BxHxT: 18 x 33 x 27 cm, ohne Standfuß). Das Zweiwegesystem setzt auf einen, so Nubert, Hochleistungs-Tiefmitteltöner mit Carbonfasermembran und einen Hochtöner mit Tetoron-Gewebekalotte. Angetrieben wird das dynamische Duo von Verstärkermodulen, die pro Box 320 Watt Leistung abliefern. Den Frequenzbereich geben die Schwaben mit 44 bis 22.000 Hertz (-3 dB) an.

Einbinden & einmessen

So wie die größeren Geschwister – die nuZeo 11 hatten wir bereits im Test – lässt sich auch die kompakte nuZeo 3 in ein kabelloses Setup einbinden. Über X-Connect und X-Connect-Surround und dank diverser Schnittstellen kann sich der Lautsprecher in zahlreiche Audio-Setups integrieren. Und für die bequeme Steuerung sorgt dann die X-Remote App.

Damit aber nicht genug: Mithilfe der X-Room-Calibration kann der Bassbereich optimal an die akustischen Gegebenheiten des Raums angepasst werden. Die Einmessung erfolgt im Frequenzbereich von 20 bis 160 Hertz. Bei Apple-Geräten kann hierfür das eingebaute Mikrofon verwendet werden, für Android-User bietet Nubert ein externes Einmessmikro an.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Nubert nuZeo 3 ist ab sofort in Schwarz oder Weiß (Klavierlackoptik) erhältlich. Der Paarpreis beträgt 1.900 Euro, inkludiert sind stabile Traversenfüße. Auf Wunsch und gegen Aufpreis von 400 Euro pro Paar ist ein passendes Stativ erhältlich.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/