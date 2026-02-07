Nubert nuVero nova 5: Wand- & Decken-Lautsprecher

Nubert hält den Takt der nuVero-nova-Einführung und legt mit dem Modell nuVero nova 5 den nächsten Lautsprecher der Serie vor. Der kompakte Zwei-Wege-Lautsprecher richtet sich an Setups, in denen gleichmäßige Raumabbildung und flexible Platzierung im Vordergrund stehen.

nuJoker …

Innerhalb der bereits eingeführten Serie übernimmt die Nubert nuVero nova 5 die Rolle eines vielseitigen Ergänzungs-„Jokers“ – etwa als Effektlautsprecher im Heimkino oder als Satellit in Kombination mit einem Subwoofer. Charakteristisch ist die gerundete Gehäuseform, die ein möglichst gleichmäßiges Abstrahlverhalten fördern soll. Ziel ist keine punktuelle Beschallung, sondern eine breite, homogene Klangbühne, die auch außerhalb einer engen Hörposition stabil bleibt. Gerade bei wandnaher oder deckennaher Montage soll die Darstellung ausgewogen wirken. Eine schaltbare Ortsentzerrung unterstützt die Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen.

Metall meets Carbon

Im Hochtonbereich setzt Nubert auf einen neu entwickelten Metallhochtöner mit sogenannter NonResonantTechnology, die typische Materialresonanzen minimieren soll. Das Ergebnis sei, so die Schwaben, eine transparente, fein aufgelöste Wiedergabe, die auch bei komplexen Filmtonspuren oder dicht arrangierter Musik Struktur bewahren soll. Für Mittel- und Tiefton kommt eine steife, vierlagige Carbonmembran zum Einsatz, die auf präzise Impulswiedergabe und klare Konturierung ausgelegt ist – Eigenschaften, die insbesondere bei der Ortung von Effekten im Mehrkanalbetrieb relevant sind.

Bestens integriert

Die vollständig neu entwickelte Frequenzweiche will beiden Chassis mit steilen Filterflanken und phasentreuen Übergängen zu einem geschlossenen Klangbild verhelfen, heißt es bei Nubert. Dadurch soll sich die nuVero nova 5 tonal stimmig in bestehende Lautsprechersysteme integrieren lassen, ohne klangliche Brüche zu erzeugen.

Für Wand, Decke – oder auf dem Sideboard

Optisch bleibt das Modell der reduzierten Formsprache der Serie treu. Die weich gewölbte Schallfront der Nubert nuVero nova 5 folgt dem Prinzip „Form follows function“ und unterstützt zugleich die wohnraumfreundliche Anmutung. Dank kompakter Abmessungen lässt sich der Lautsprecher unauffällig an Wand oder Decke montieren oder klassisch auf Möbeln platzieren. Optional ist ein universeller Wand- und Deckenhalter erhältlich, der eine präzise Ausrichtung im Raum ermöglicht.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nubert nuVero nova 5 ist ab sofort erhältlich, und zwar je nach Einsatz einzeln wie im Paar. Der Stückpreis liegt bei 695 Euro, Ein optionaler Wand- und Deckenhalter ist für 120 Euro verfügbar.

