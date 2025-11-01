Was schon im Frühjahr für Aufsehen sorgte, ist nun Realität: Nubert liefert ab sofort die nuVero nova 18 aus. Das neue Topmodell der High-End-Serie soll ein klares Statement für technologische Raffinesse und musikalischen Anspruch setzen. Mit 188 Zentimetern Höhe, einem aufwendigen 4-Wege-System und zahlreichen Innovationen steht die Standbox neu an der Spitze des Nubert-Portfolios.

Vier Wege und ein Ziel

Dreh- und Angelpunkt der Nubert nuVero nova 18 ist ein komplett neu entwickeltes 4-Wege-System: Störfaktoren wie Intermodulationen, Schallbündelungen und Partialschwingungen habe man durch gezielte technische Maßnahmen minimiert, wird aus Schwäbisch Gmünd verlautbart.

Auch für „schwierige“ Räume

Die symmetrische, an d’Appolito-Konzepte erinnernde Treiberanordnung sowie die sogenannte UltraDirectivity-Technologie sollen eine präzise Lokalisierung der Klangquellen im Raum auch unter schwierigen akustischen Bedingungen ermöglichen. Dazu trage nicht zuletzt die Diffusfeldentzerrung bei, die für ein homogenes Schallfeld sorge, heißt es bei Nubert.

Auf den Punkt

Im Hochtonbereich kommt erstmals Nuberts NonResonantTechnology (NRT) zum Einsatz, die störende Eigenresonanzen der Membran eliminieren soll. Der neue Mitteltöner sei hingegen mit einer vierlagigen Carbonmembran und „einem extrem starkem Neodymantrieb“ ausgestattet. Die sich daraus konstituierende Mittelhochtoneinheit rühmt Nubert nicht zuletzt für die plastische Darstellung, die fast nach Art einer Punktschallquelle wirke. Ein zusätzlicher Tiefmitteltöner soll dafür sorgen, dass sich die übrigen Chassis exakt auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

Opulent

Auch im Tieftonbereich kommen vierlagige Carbonmembranen zum Einsatz, die mit opulenten 50-mm-Schwingspulen und natürlich leistungsstarken Magnetantrieben bewehrt sind. Die nicht minder gehaltvoll aufgebaute, mehrstöckige Frequenzweiche wurde – logisch – ebenfalls neu entwickelt: Sie arbeite laut Nubert mit hochwertigen Folienkondensatoren, zudem offenbart sie mit ihren 24-dB/Oktave-Übergängen, dass die Schwaben ganz offensichtlich Fans steilflankiger Filterung sind, wobei man laut Nubert nichtsdestotrotz auf Phasenkohärenz Wert lege. Bei alledem mache der ausgeglichene Impedanzverlauf die nuVero nova 18 zu einem guten Match auch mit Röhrenverstärkern, zumal die Empfindlichkeit von 88 dB/W/m dem nicht entgegensteht.

Gesund rund in zwei Farben

Abgerundete Gehäusekanten sollen klangschädliche Dispersionseffekte verhindern, die organisch gewölbte Front der Nubert nuVero nova 18 wirkt der Etablierung von Phantomschallquellen entgegen und begünstigt das Rundstrahlverhalten. „Dass sich Gehäusekanten störend auf das Abstrahlverhalten auswirken, war mir bekannt, aber dass der Wegfall der Kanten einen solch ‚brutalen‘ Effekt hat, hatte ich so nicht erwartet“, gibt sich Chefentwickler Thomas Bien sogar etwas erstaunt.

Farblich stehen Hochglanz-Schwarz und Hochglanz-Weiß zur Auswahl – jeweils kombiniert mit einem schwarzen Standfuß.

Verfügbarkeit und Preis

Die Standlautsprecher Nubert nuVero nova 18 sind ab sofort erhältlich – zumindest in der weißen Ausführung. Die schwarze Variante soll ebenfalls alsbald ausgeliefert werden. Der Paarpreis: 11.900 Euro.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/