Wer High-End-Klang ohne wuchtige Erscheinung sucht, dürfte bei Nubert fündig werden: Die neue nuVero nova 12 verspricht audiophilen Anspruch bei wohnraumfreundlichen Proportionen. Angekündigt war das Modell schon eine Weile – nun ist es endlich auch erhältlich.

Volle Breitseite mit schlanker Silhouette

Mit der Nubert nuVero nova 12 bringen die Schwaben einen Standlautsprecher, der sich optisch angesichts seiner Klasse bewusst zurückhaltend gibt, aber akustisch alles andere als kleckert. Trotz einer Höhe von „nur“ 111 Zentimetern verspricht das neue Modell volle Breitseite in Sachen Raumabbildung, Bassautorität und Detailauflösung.

Drei Wege und 30 Kilogramm

Dass es sich um einen ausgewachsenen Lautsprecher handelt, sieht man spätestens an den technischen Daten. Die gut 30 Kilogramm schweren Schallwandler sind als 3-Wege-Bassreflex-Systeme konstruiert und kommen mit zwei carbonmembranbewehrten Tieftönern, die bis 360 Hertz laufen, zwei Mitteltönern sowie einem Hochtöner, der ab 2.100 Hertz übernimmt.

Die Front der Nubert nuVero nova 12 ist weich gerundet, das Design klar funktional – aber stilbewusst. Die nuVero nova 12 ist in schwarzem oder weißem Hochglanzlack erhältlich, wobei das symmetrisch eingefasste Mittel-/Hochtonfeld sowie die klar akzentuierten Tieftöner für einen markanten Look sorgen – ohne aufdringlich zu wirken.

Die Brücke zur gelungenen Raumakustik

Wer mag, kann über die rückwärtigen Brückenelemente den Bass- und Hochtonbereich anpassen. Die Brückenstellung „Bass-Wandnah“ gleicht die bei wandnaher Aufstellung entstehende Überbetonung des Tieftons aus, während mit Blick auf den Höhenbereich die Diffusfeldentzerrung ein- oder ausgeschleift werden kann.

Nubert gibt einen wahrlich ausgedehnten Frequenzgang von 32 bis 28.000 Hertz (-3 dB) an. Mit 85 dB/W/m ist die neue Nubert-Box zwar nicht über Gebühr wirkungsgradstark, man habe aber – so die Schwaben – die Frequenzweiche insofern röhrenfreundlich konstruiert, als dass Verstärker einen harmonischen Impedanzverlauf „sehen“.

Preis und Verfügbarkeit

Die Standlautsprecher Nubert nuVero nova 12 sind ab sofort erhältlich, entweder direkt über den Nubert-Onlineshop oder in den physischen Nubert-Stores. Der Paarpreis beträgt angesichts des augenscheinlich Gebotenen überraschend schlanke 3.900 Euro – ein fairaudio-Test ist für den Januar anberaumt. Im Preis inbegriffen sind Lautsprecherkabel zur ersten Inbetriebnahme, ein Mikrofasertuch und ein Paar Montagehandschuhe.

