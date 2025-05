"Nubert nuVero"-Lautsprecher der 2025er-Generation

Der Lautsprecherhersteller Nubert kommt mit wahrlich spannenden Neuigkeiten: Nämlich mit der neuen Generation seiner bestens beleumundeten High-End-Serie nuVero. Die vollständig neu entwickelten Modelle, bei denen quasi kein „Stein“ auf dem anderen blieb, bieten technische Weiterentwicklungen ebenso wie ein überarbeitetes Designkonzept.

Neue Denkansätze

Insgesamt umfasst die 2025er nuVero-Serie sieben Modelle, die sich – so Nubert – an anspruchsvolle Musik- und Heimkinonutzer richten. Die neue Generation basiert auf mehreren neu eingeführten Technologien, darunter UltraDirectivity, WideStage und BalancedField, die das Klangverhalten in verschiedenen Hörumgebungen optimieren sollen.

So beschreibt „UltraDirectivity“ ein vertikal stark gerichtetes Abstrahlverhalten, das durch die neue Mittel-/Hochton-Einheit innerhalb eines sanft gerundeten Gehäusedesigns erreicht wird. Dadurch sollen eine hohe Detailauflösung sowie eine stabile räumliche Abbildung auch außerhalb des optimalen Hörplatzes möglich sein.

Mit „WideStage“ verfolgt Nubert das Ziel, die Bühnenabbildung der Lautsprecher deutlich zu verbreitern und vor allem involvierender zu gestalten. Ergänzt wird dies durch den „BalancedField“-Ansatz zur Verbesserung der klanglichen Ausgewogenheit insbesondere in akustisch schwierigen Wohnräumen. Hier wurden laut Hersteller gezielt Erkenntnisse aus der Mikrofontechnik in die Abstimmung übernommen.

Design + Akustik

Das überarbeitete Gehäusedesign setzt zwar weiterhin auf das markentypische Klangsegel, das nun jedoch stärker mit dem Korpus verschmilzt. Neben ästhetischen Aspekten soll dies auch klangliche Vorteile bringen, etwa durch die Reduktion von Kantenreflexionen. Die Frequenzweichen arbeiten steil mit 24 dB/Oktave nach Linkwitz-Riley-Charakteristik und sind mit hochwertigen, eng tolerierten Bauteilen bestückt. Dies soll eine präzise Abstimmung der Übergangsfrequenzen ermöglichen und eine gleichmäßige Klangbalance befördern.

Metall, Karbon und viel Kontrolle

Technisch kommen bei der neuen Serie erstmals Metallhochtöner mit sogenannter Non-Resonant-Technology (NRT) zum Einsatz. Die eigenentwickelte Konstruktion soll typische Resonanzeffekte metallischer Membranen minimieren und eine klare Hochtonwiedergabe bis über 30 kHz ermöglichen. Für den Tief- und Mitteltonbereich verwendet Nubert in Eigenregie entwickelte Karbonfaser-Membranen mit vier Lagen. In Kombination mit groß dimensionierten Schwingspulen, breiten Sicken und Bassreflexöffnungen in Downfire-Anordnung soll dies nicht zuletzt eine kraftvolle und kontrollierte Tieftonperformance gewährleisten.

Kompakt oder ausladend?

Nuberts neue nuVero-Serie umfasst sieben Lautsprecher, darunter drei unterschiedlich große Standlautsprecher, einen Centerlautsprecher, ein Drei-Wege-Kompaktmodell, einen Wand-/Decken-Lautsprecher sowie einen Subwoofer. Alle Modelle sind auf Anwendungen sowohl im Stereo- als auch Heimkinobereich optimiert.

Gewinnspiel: Name gesucht

Nubert sucht bis zum 30. Juni nach besonders originellen Namen für die neuen nuVero-Vertreter. Zu gewinnen gibt es Nubert-Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro und als Hauptpreis die neuen mittleren nuVero-Standlautsprecher – hier geht’s zum Gewinnspiel.

Preise und Verfügbarkeit

Die ersten Modelle – der große und der mittlere Standlautsprecher sowie der Kompaktlautsprecher – sollen ab Herbst 2025 erhältlich sein. Die übrigen Schallwandler folgen voraussichtlich bis zum Jahresende. Die Paarpreise liegen bei 11.900 Euro für den großen, 5.900 Euro für den mittleren, 3.900 Euro für den kleinen Standlautsprecher – sowie 2.190 Euro für die Kompaktboxen. Der Centerlautsprecher wird 1.650 Euro (Stück) kosten und der Subwoofer 3.550 Euro.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/