„Der neueste und flexibelste Subwoofer im Nubert-Programm“ – so kündigt der schwäbische Hersteller seinen neuen Subwoofer nuSub XW-800 slim an, der – so Nubert – aufgrund seiner Abmaße und der flexiblen Aufstellmöglichkeiten in fast jedem Raum Platz finden soll.

Nubert nuSub XW-800 slim: Technik und Design

Der neue Subwoofer von Nubert ist aktiv und wird mit einer Verstärkerstufe befeuert, die eine Nennleistung von 180 Watt bringt. Als Treiber kommt ein nach unten strahlender, von einer seitlicher Bassreflexöffnung unterstützter 22,4-cm-Tieftöner mit Polypropylen-Verbundmembran zum Einsatz, der Frequenzbereich wird mit 36 – 150 Hertz (-3 dB) angegeben.

Der elfeinhalb Kilo schwere Wonneproppen zeigt sich vergleichsweise flach, die genauen Maße lauten: 14 x 54 x 40 cm (H x B x T). Außerdem könne er ebenso gut waagerecht wie aufrecht betrieben werden, ja sogar eine Wandmontage sei laut Nubert möglich.

Wie auch die anderen Subwoofer aus dem Hause Nubert kann der nuSub XW-800 per App bedient und eingemessen werden, außerdem ist kabelgebundene wie kabellose Ansteuerung möglich, letztere über das Nubert-eigene Ökosystem, das auch die Lautsprecher aus der nuPro-X-Serie, das Sendemodul nuConnect trX oder den Verstärker nuConnect ampX miteinander vernetzen kann.

Den notwendigen Abstand zum Untergrund besorgen zwei Metallschienen, die sowohl als Standfüße als auch zur Wandmontage genutzt werden können.

Bedient wird der Nubert nuSub XW-800 slim wahlweise über den am Anschlussfeld befindlichen Drehregler oder die App Nubert X-Remote.

Schon jetzt kann der in Weiß oder Schwarz erhältliche Sub für 585 Euro bestellt werden, die Auslieferung wird ab Ende Mai 2022 stattfinden. Wer bis zum 23. Mai vorbestellt, erhält die üblicherweise 59,90 Euro kostende Garantieverlängerung als Early-Bird-Rabatt gratis.

