Nubert nuPyramide 717 Exclusiv Lautsprecher

Neues von Nubert: Mit der Nubert nuPyramide 717 Exclusiv bringt der Hersteller eine besonders edle, in vielen Ausführungen erhältliche Version der nuPyramide 717 heraus. Es gibt diesen außergewöhnlichen Raumklanglautsprecher nämlich ab sofort in mehr als 200 verschiedenen Farbvarianten.

Anders als das bisherige Modell wird die nuPyramide 717 Exclusiv logischerweise nur individuell auf Bestellung gefertigt. Zur Verfügung stehen alle 213 Farbtöne des klassischen RAL-Systems sowie vier Metallic-Lacke, die Nubert aktuell ebenfalls bei der nuVero-Baureihe anbietet, nämlich Goldbraun, Kristallweiß, Rubinrot und Diamantschwarz. Nur die mit Kunstleder bezogenen Schallwände sowie die magnetisch haftenden Abdeckungen aus Akustikstoff sind und bleiben schwarz.

Nubert legt Wert auf die Feststellung, dass die nuPyramide 717 Exclusiv überwiegend in aufwendiger Handarbeit gefertigt werden – bei der akustischen Feinabstimmung jedes einzelnen Exemplars lege zudem der Nubert-Ingenieur und nuPyramide-Entwickler Thomas Bien persönlich Hand an. Wer diesen Lautsprecher bestellt, kann sich einer echten Rundumbetreuung sicher sein: Interessenten werden hinsichtlich der Farbauswahl beraten, auch die Auslieferung per Spedition wird im Einklang mit den Kundeninteressen vorher genau abgestimmt.

Nubert nuPyramide 717 Exclusiv Technik

Dies ist kein gewöhnlicher Lautsprecher: Es handelt sich um ein Dreiwege-Bipol-Bassreflexsystem mit zusätzlichen, an der Seite angebrachten Hochtönern. Jeder Lautsprecher ist bestückt mit zwei 285-mm-Langhub-Tieftönern mit glasfaserverstärkten Membranen, zwei 150-mm-Tiefmitteltönern und vier 26-mm-Seidenkalotten für den Hochtonbereich. Dem eher mageren Wirkungsgrad von 83,5 dB/W/m steht eine hohe Nennbelastbarkeit von 500 Watt entgegen – mit diesem knapp über 70 Kilo schweren Wonneproppen dürfte der Hörraum freudvoll angeregt werden.

Erhältlich ist die nuPyramide 717 Exklusiv ab sofort. Auch wenn unten ein Paarpreis angegeben ist: Wer mag, kann den Lautsprecher auch als Einzelstück erwerben.

Preis Nubert nuPyramide 717 Exclusiv: 11.502 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/