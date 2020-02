Beim schwäbischen Hersteller Nubert geht man gerne ungewöhnliche Wege. Nun erreicht uns eine Pressemitteilung, in der Nubert anlässlich des 45-jährigen Firmenjubiläums eine neue Aktion publik macht.

Unter dem Motto Nubert macht Schule vergibt das in Schwäbisch Gmünd ansässige Unternehmen monatlich ein Paar der Aktivlautsprecher nuPro A-600 an ausgewählte Bildungseinrichtungen. Im Januar wurde das erste Gratispaar an die Musikschule Waldstetten e.V. übergeben, die im Nachbarort beheimatet ist.

Falls Sie auch für eine Bildungseinrichtung arbeiten und sich mit dieser für die Aktion bewerben möchten, können Sie sich an aktion@nubert.de (Datenschutzerklärung) wenden – am besten, Sie schreiben dazu ein paar freundliche Zeilen, warum gerade Ihre Einrichtung die aktiven Kraftpakete von Nubert gut gebrauchen kann. Wir wünschen viel Glück!

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/