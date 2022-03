In diesem Jahr wird die Lautsprecherserie nuLine von Nubert offiziell „zweistellig“ – sie feiert nämlich ihren zehnten Geburtstag. Grund genug für Nubert, mal wieder eine der beliebten Jubilee-Editionen aufzulegen, bei der es – ausnahmsweise! – einmal auf die Äußerlichkeiten ankommt …

Nubert nuLine Jubilee: Hintergründe

Zum zehnjährigen Geburtstag werden die kompakte Zweiwegebox nuLine 34 und der schlanke, 115 Zentimeter hohe 3-Wege-Standlautsprecher nuLine 284 in einer Jubilee-Edition angeboten. Es handelt sich laut Nubert dabei um die Topseller der nuLine-Serie; das Standmodell wurde bei uns übrigens bereits im Jahr 2012 mit einem fairaudio’s-favourite-Award ausgezeichnet.

Die Technik lässt Nubert bei den Jubilee-Modellen unangetastet, dafür erhalten die beiden Lautsprecher in Kooperation mit einem in Franken beheimateten Fachbetrieb ein ungewöhnliches Äußeres in Cortenstahl-Optik (Cortenstahl ist ein wetterfester Baustahl). Hierfür werden die hölzernen Außenseiten in Handarbeit mit einer Metallbeschichtung versehen, die danach künstlich und kontrolliert „gealtert“ wird. Durch die gezielte Oxidation ergibt sich eine spannende, schimmernde Optik in Braun-, Orange- und Rottönen, die mithilfe einer Klarlackschicht dauerhaft fixiert wird.

Der Oxidationsvorgang variiert bei jedem Durchgang, sodass diese Jubilee-Lautsprecher als echte Unikate durchgehen – was sich auch an den durchnummerierten Typenschildern zeigen wird. Selbstredend sind die Jubilee-Modelle limitiert, Interessierte sollten also schnell bestellen.

Preise:

Nubert nuLine 34 Jubilee: 1.000 Euro

Nubert nuLine 284 Jubilee: 3.000 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/