Anlässlich seines 45-jährigen Jubiläums legt der in Schwäbisch Gmünd beheimatete Hersteller Nubert eine limitierte Sonderedition der Drei-Wege-Standbox nuVero 140 auf. Das Sondermodell hört auf den Namen Nubert nuJubilee 145, kommt mit einer rubinroten Front sowie einem samtschwarzen Korpus – und ist ansonsten in Bezug auf Treiber und Innenleben baugleich mit der nuVero 140, die wir schon testen durften. Der einzige Unterschied: Anders als die reguläre Ausführung wird das nuJubilee-Sondermodell ohne Abdeckgitter ausgeliefert.

Wenn’s um die rubinrote Front geht, gleitet die Nubert-Pressemitteilung fast schon ein wenig ins Poetische ab: „Das Rot soll (…) nicht nur Aufsehen erregen, sondern steht auch für die 45 Jahre Hingabe und Herzblut, mit denen sich Nubert der Perfektion der Klangwiedergabe gewidmet hat“, heißt es dort.

Technisch gesehen handelt es sich bei der nuJubilee 145 um ein komplexes Dreieinhalb-Wege-Bassreflexsystem mit sage und schreibe sieben Treibern pro Box: Vier 18-cm-Tieftöner mit glasfaserverstärkter Membran verantworten den Bassbereich, um die Mitten kümmern sich zwei Flachmembran-Tieftöner und die Höhen werden von einer 26-mm-Seidengewebekalotte reproduziert.

Ähnlich wie die nuVero 140 wird auch die „Geburtstagsbox“ vollständig in Deutschland gefertigt – zu großen Teilen in aufwendiger Handarbeit. Nubert empfiehlt die mit 142,5 cm Gardemaß vergleichsweise hochaufragende Standbox für hochwertige Stereoanlagen oder als Frontlautsprecher in anspruchsvollen Surround-Sets.

Ach ja: Die Nubert nuJubilee 145 wird auf Wunsch auch als Bundle mit dem Vorverstärker Nubert nuControl 2 und der Class-D-Endstufe Nubert nuPower D ausgeliefert. Inklusive Garantieverlängerung auf fünf Jahre wird dieses Paket für 8.450 Euro angeboten, was gegenüber dem Einzelkauf mehr als 400 Euro spart.

Preis Nubert nuJubilee 145: 4.290 Euro

