Bereits im Jahr 2015 testeten wir die Vor-/Endstufenkombi nuControl und nuPower D von Nubert. Für das reduzierte und durchaus stilvolle Design wurden beide Geräte mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Red Dot Best of the Best 2017“-Award sowie dem „iF Design Award 2017“.

Nun ist das kraftvolle Stereoduo neben der bekannten schwarzen Ausführung auch in Silber erhältlich – endstufenseitig allerdings zunächst nur die Class-AB-Variante nuPower A; die Class-D-Endstufe nuPower D soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls in Silber lieferbar sein.

Dabei wurden die massiven Aluminiumgehäuse der beiden Verstärker mit Metalloxid veredelt, was ein seidenmattes Schimmern zeitigt. Die Vorstufe kommt ganz in Silber, die Endstufe hingegen mit silberner Front und kontrastierenden Kühlrippen in Titan. Beide neuen Modelle sind mit den bereits verfügbaren schwarzen Versionen natürlich technisch komplett identisch.

Preise:

Nubert nuControl 2 Vorstufe: 1.940 Euro

Nubert nuPower A Endstufe: 3.750 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: www.nubert.de