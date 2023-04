Wer bei Nubert ab dem 6. April 2023 einen Subwoofer bestellt, erhält einen „nuConnect trX“-Funkadapter im Kartendeck-Format gratis dazu. Der als Sende- oder Empfänger-Einheit arbeitende Stereo-Adapter kostet normalerweise 149 Euro und erlaubt es seinem Besitzer, Verstärker oder AV-Receiver beliebiger Hersteller über Funk ans Audionetzwerk X-Connect beziehungsweise an jüngere Nubert-Geräte, die bereits mit der hochauflösenden Nubert-X-Connect-Funktechnologie ausgestattet sind, anzubinden.

Auch mehrere Subs gleichzeitig lassen sich so ohne Kabelverhau bedienen. Selbstverständlich können mittels zweier nuConnect trX – einer als Sender, der andere als Empfänger konfiguriert – auch ältere Nubert-Subwoofer funktauglich gemacht oder die Signale vom TV oder anderen Quellgeräten zu beliebigen Lautsprechern (zum Beispiel aktiven Surround-Speakern) gefunkt werden.

Wer noch Hilfe bei der Auswahl seines Nubert nuSubs braucht, könnte Gefahr laufen, den nuSub XW-800 slim zu übersehen. Der mit einer Höhe von nur 14 Zentimetern flachste Nubert-Subwoofer kann quasi direkt im Osternest unter dem heimischen Sofa verschwinden – trotz seines gar nicht so kleinen 20-Zentimeter-Treibers.

Die Frühjahrsaktion startete am 6. April 2023 um 10:00 Uhr und läuft gut einen Monat. Wie üblich sind die Aktionsangebote sowohl im Online-Shop unter via Hotline (siehe jeweils Kontaktdaten unten) oder im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/