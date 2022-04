Wie der schwäbische Hersteller Nubert mitteilt, gibt es ab sofort ein neues Lautsprecherkabel im etwas ambitionierteren Bereich, das in Deutschland gefertigt wird. Es hört auf den Namen Nubert nuCable massimo und stellt derzeit qualitativ das „obere Ende der Fahnenstange“ bei den Nubert-eigenen Kabeln dar.

Nubert nuCable massimo: Was wird geboten?

Es handelt sich um ein Lautsprecherkabel mit verdrillten, versilberten 0,02-mm²-Litzen aus sauerstofffreiem Kupfer, die einen Leiter mit einem Gesamtquerschnitt von sechs Quadratmillimetern ergeben.

Pluspol und Masse seien bestmöglich – so Nubert – von einander isoliert, bei den Steckern (das Kabel kommt mit 45 Grad angewinkelten Bananas) setzt Nubert auf das abriebfeste und langlebige Element Rhodium.

Nubert betont in diesem Zusammenhang auch den Nachhaltigkeitsaspekt: So sind die Bananas verschraubt, sodass sie bei Bedarf leicht ausgetauscht werden können. Außerdem kommt das Kabel in einer vollständig recycelbaren Kartonage, der Versand erfolgt CO2-neutral. Die Garantie beträgt fünf Jahre.

Erhältlich sind die drei Kabel ab sofort in den drei Standardlängen drei, fünf und siebeneinhalb Meter. Die unten genannten Preise verstehen sich auf ein Stereopaar.

Preise:

Nubert nuCable massimo 3 Meter: 449 Euro

Nubert nuCable massimo 5 Meter: 499 Euro

Nubert nuCable massimo 7,5 Meter: 549 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/