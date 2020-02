Soundbar oder Soundpaar? Der schwäbische Hersteller Nubert bietet beides an. Schon seit Herbst 2019 sind die Soundbar nuBox AS-225 und das Aktivboxenpaar nuBox A-125 – von Nubert mit Augenzwinkern auch „Soundpaar“ genannt – erhältlich.

Beide Lautsprechermodelle sind mit Digitalverstärkern ausgestattet – was laut Nubert für klaren Sound bei hoher Energieeffizienz sorge, zudem sollen die leistungsfähigen Langhubchassis des Tiefmitteltonbereichs auch tongewaltige Filme adäquat wiedergeben. Ansonsten sind beide Varianten jedoch grundverschieden: So findet die Nubert nuBox AS-225 als Soundbase oder auch Soundbar mit ihrer flachen Bauweise bequem unter einem Flatscreen Platz, während das Duo Nubert nuBox A-125 sich auf Ständern, einem Lowboard oder auch in einem Regal besonders wohlfühlt.

Bis dato waren nuBox AS-225 und A-125 als Sondermodelle zum 25. Geburtstag der nuBox-Serie in der Farbe Graphit erhältlich. Ab sofort gibt es sie auch in Schwarz, die graphitfarbenen Versionen werden nicht weiter produziert – sie sind also noch solange erhältlich, wie der aktuelle Bestand reicht.

Bis Ende Februar sind beide Lautsprechermodelle übrigens auch noch in Kombination mit den Netzwerk-Empfängern Lintech AirLino+ (für Airplay) oder Yamaha WXAD-10 (für MusicCast) zu vergünstigten Paketpreisen erhältlich. Wer ein Bundle erwirbt, erhält zudem eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre sowie ein optisches beziehungsweise analoges Verbindungskabel.

Preise Lautsprecher:

Nubert nuBox AS-225 Soundbar: 375 Euro (Stück)

Nubert nuBox A-125 Aktivlautsprecher: 385 Euro (Paar)

Preise Bundles:

Nubert nuBox AS-225 oder A-125 mit AirLino+: 485 Euro

Nubert nuBox AS-225 oder A-125 mit Yamaha WXAD-10: 515 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/